Четыре важных пункта, касающиеся родительского пособия

На днях в Рийгикогу прошел первое чтение проект, который позволит более гибко использовать родительское пособие. Благодаря изменениям повысится гибкость системы родительских пособий, чтобы при желании родители имели возможность совмещать семейную жизнь и работу, пишет руководитель по вопросам политики в области семьи Министерства социальных дел Пирьо Турк.

В частности, проект предусматривает:

• увеличить отпуск отца по уходу за ребенком с нынешних десяти рабочих дней до 30 дней, и возместить это отцу дополнительным родительским пособием;

• поддержать более гибкое совмещение рабочей и семейной жизни, то есть с помощью родительского пособия расширить границы получаемого от работы дохода и предоставить родителям возможность брать родительское пособие частично или приостанавливать его и возобновлять до достижения ребенком возраста трех лет;

• изменить период, являющийся основанием для расчета родительского пособия;

• создать пособие при рождении тройни или большего количества близнецов.

Однако для ясности я рассмотрю все изменения более подробно.

Отцу больше времени, чтобы проводить его с семьей

Отцовский месяц — несомненно, отрадная новость, однако одновременно встает и множество вопросов. Цель этого отпуска заключается в поощрении отцов заботиться о своем ребенке в первые годы его жизни. Родительское пособие для отцов, которое увеличится с нынешних десяти рабочих дней до 30 дней, является продлением нынешнего отпуска отца по уходу за ребёнком. Каждый отец может выбрать, будет ли он использовать этот период одновременно с матерью или же отдельно, или будет совмещать его таким образом, что проведет 10 дней с матерью, когда ребенок только появится на свет, а остальные 20 дней — когда-нибудь позже.

Отец может использовать свое дополнительное родительское пособие за 30 дней до предполагаемого рождения ребенка вплоть до достижения ребенком возраста трех лет. Каждая семья может сама принять решение, каким образом им поступить — будет ли использоваться пособие отца вместе с матерью, отдельно или они будут комбинироваться.

Реформа родительского пособия приведет к тому, что все отцы получат право на получение дополнительного родительского пособия. До сих пор отпуск отца и право на пособие были только у отцов, состоящих в отношениях работодатель-работник, и, например, на предпринимателей-физических лиц, членов правления и безработных отцов это право не распространялось. Согласно новому постановлению, все отцы имеют право на получение дополнительного родительского пособия для отца. Даже если папа не живет со своим ребенком и его мамой, он все равно имеет право на использование отпуска отца по уходу за ребенком.

В случае родительского пособия не имеет значения ни семейный статус людей, ни то, живут ли родители вместе. Важно, чтобы в первые годы жизни ребенок мог установить близкую связь с родителями, что даст ему чувство безопасности на всю дальнейшую жизнь. Планируется, что 30-дневное дополнительное родительское пособие отца вступит в силу с 1 июля 2020 года.

На этом этапе хотелось бы подчеркнуть, что если отец хочет быть дома с ребенком более 30 дней и получать родительское пособие, то, как и прежде, эта возможность будет существовать в будущем. Если ребенку исполнилось как минимум 70 дней, то мать и отец могут сами принять решение, кто из них останется дома с ребенком и будет получать родительское пособие.

Гибкие возможности для совмещения работы и семейной жизни

Если параллельно с получением родительского пособия родитель получает трудовые доходы, то по нынешнему закону пособие сокращается, если получаемый от работы доход превышает 430 евро. Вместе с тем пособие никогда не снижается меньше половины назначенного пособия.

Планируется, что с 1 марта 2018 года вступит в силу поправка, согласно которой пособие будет уменьшено только в том случае, если заработная плата достигнет половины предела родительского пособия. Другими словами, если вы работаете параллельно с получением родительского пособия, и ваша заработная плата не превышает 1544 евро за календарный месяц, то ваше родительское пособие сокращаться не будет. Если вы зарабатываете больше этой суммы, то пособие будет уменьшено в соответствии с действовавшей прежде формулой, однако не ниже ставки пособия, которая в 2018 году составляет 470 евро.

Если речь не идет о небольшой работе, и ей необходимо посвятить больше времени, например, в рамках какого-то проекта, то планируется, что с 1 июля 2020 года в случае таких периодов можно будет приостановить получение родительского пособия и позже его возобновить. Таким образом, получение родительского пособия можно разделить на части до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Изменение периода, на основании которого рассчитывается родительское пособие

Если до сих пор при расчете родительского пособия за основу брался календарный год, предшествовавший дате истечения срока действия компенсации по беременности и родам, то с 1 сентября 2019 года изменится период исчисления родительского пособия. Это означает, что через два года вступит в силу поправка, согласно которой при расчете родительского пособия сначала будут вычитаться 9 календарных месяцев, предшествовавшие рождению ребенка, и родительское пособие будет рассчитываться на основании среднего налогооблагаемого дохода за 12 календарных месяцев, предшествовавших беременности. Таким образом, доходы, полученные в период беременности, больше не будут учитываться при исчислении родительских пособий.

Для получателей родительского пособия период расчета будет унифицирован, поскольку в настоящее время за основу могут браться как предшествовавшие 11 месяцев, так и предшествующий месяц, в зависимости от даты рождения ребенка. Согласно новому постановлению, родительское пособие у всех родителей будет рассчитываться на основании одного и того же периода, то есть на основании предшествовавших беременности 12 календарных месяцев. Таким образом, если ребенок родился, например, 17 ноября 2019 года, то родительское пособие для родителей этого ребенка будет рассчитываться на основании периода с 01.02.2018 по 31.01.2019 года.

Отдельное пособие при рождении тройни или большего количества близнецов

Отличная новость ждет и родителей тройняшек или большего количества близнецов, поскольку в соответствии с проектом с 1 марта 2018 года они станут получать свое пособие. Речь идет о ежемесячном пособии в размере 1000 евро, которое будет выплачиваться до достижения детьми 18-месячного возраста. Пособия теперь начнут получать, например, те тройни или четверни, которые по состоянию на 1 марта 2018 года еще не достигнут возраста 18 месяцев.

Поскольку в таких семьях одному родителю крайне сложно справляться в одиночку, семья нуждается в поддержке и помощи. Таким образом, цель пособия заключается в том, чтобы позволить семье нанять помощника или компенсировать неполученный доход, если кто-либо из членов семьи, например, решит снизить свою рабочую нагрузку в течение этого периода.

Кроме того, к концу этого года готовится еще один проект, который также включает изменения, согласованные в кабинете министров, однако которые вступят в силу позднее. На следующем этапе планируется, например, объединить компенсацию по беременности и родам с отпуском по уходу за ребенком и родительским пособием, оплатить отпуск по уходу за ребенком, изменить целевую группу и период, а также внести изменения в отпуск и пособие для усыновителя.