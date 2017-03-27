Четыре соломинки IRL: в случае неодобрения Цахкна покинет кресло председателя

Председатель IRL Маргус Цахкна обратился к своим ”единомышленникам” с заявлением, в котором привел четыре пункта, которые помогли бы вдохнуть в партию новую жизнь. В случае неодобрения со стороны однопартийцев Цахкна не видит возможности продолжать руководить партией.

Так, Цахкна предлагает, чтобы при выборе руководства партией каждый имеющий право голоса член партии обладал именно одним голосом. Также он предлагает внести в устав партии изменения, которые бы наряду с обычным голосованием акцептировали и систему электронных выборов. Еще, по его мнению, правление партии должно состоять из 15 членов вместо нынешних 24, а вице-председатели должны утверждаться советом из предложенных председателем партии кандидатур, входящих в правление.

”Я публично заявлял о том, что, если данные изменения не получат поддержки, то я не вижу возможности оставаться в органах руководства партии”, — отметил он.