Четыре самоуправления объединят свои силы для реконструкции перекрестка

Таллинн и Маарду, а также волости Виймси и Йыэляхтме намерены общими усилиями реконструировать перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ, начиная от стадии проектирования.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сообщил, что данный перекресток является важным транспортным звеном для окрестных самоуправлений, повышение пропускной способности которого необходимо всем, сообщает Раэпресс.

"Мы обсуждали этот вопрос на заседании транспортной комиссии в уездной управе и договорились о сотрудничестве. В результате управа волости Виймси заказала эскизный проект, который оплатили в равных долях четыре самоуправления. Выбранный вариант реконструкции предусматривает регулирование движения светофорами и значительное расширение проезжей части", — добавил он.

Таллинн проведет тендер на осуществление работ и оплатит половину их стоимости. Город Маарду и волость Виймси оплатят по 20% стоимости, волость Йыэляхтме — 10%.

Министерству экономики и коммуникаций будет представлено ходатайство о целевой субсидии.