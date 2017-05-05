Чертова дюжина на благо Ласнамяэ: 13 идей жителей района, которые будут реализованы

Управа Ласнамяэ подвела итоги по сбору идей от жителей района в рамках программы ”Позитивный Таллинн 2018-2022”. Было выбрано 13 предложений, на реализацию которых и будет взят курс в ближайшие годы, пишет старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Весной этого года в Таллинне уже второй раз была организована масштабная кампания по сбору идей и предложений относительно улучшения жизни в каждом из восьми районов столицы.

”Позитивный Таллинн” — а именно под таким названием проходит эта программа — уже дал первые результаты. В ответ на предложения жителей района в 2014-2017 годах в Ласнамяэ были приведены в порядок многие дороги, открылись новый детский сад, баня и ледовой холл. А осенью в строящийся муниципальный дом для учителей въедут жильцы.

На этот раз поделиться своими соображениями по поводу будущего района можно было не только привычным способом, то есть заполнив анкету на бумаге и оставив ее в одном из восьми предназначенных для этого ящиков, но и по телефону, на страничке управы в интернете, а также посредством социальной сети Facebook.

Из более чем 1500 поступивших идей и предложений мы выбрали 13 самых актуальных, которые полностью или частично будут воплощены в ближайшие годы.

1. Бассейн/аквапарк/СПА

Пожалуй, самое популярное предложение. В появлении в нашем районе бассейна заинтересованы многие ласнамяэсцы вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. С учетом того, что в ближайшее время единственный в Таллинне 50-метровый бассейн в KalevSpa закроется, обозначенная горожанами проблема встает еще острее.

Спешим вас обрадовать — еще до наступления 2021 года в непосредственной близости от ледового холла ”Тондираба” появится бассейн, и не просто бассейн, а бассейн олимпийского масштаба! А что, если именно у нас будет тренироваться будущий олимпийский чемпион по плаванию от Эстонии?!

2. Кинотеатр

Чем Ласнамяэ хуже Мустамяэ, где свой кинотеатр открылся в 2016 году? Ждать осталось совсем недолго — уже в октябре 2018 года первый в истории Ласнамяэ кинотеатр откроется в строящемся в начале Петербургского шоссе торговом центре T1 Mall of Tallinn. Еще один кинотеатр на 6 залов планируется открыть в торгово-развлекательном центре Tallink, который будет построен через пару лет.

3. Озеленение района, создание новых парков

Полным ходом идет создание парка Тондираба. На первом этапе к 15 мая будет торжественно открыта велодорожка протяженностью 2, 4 км с освещением. На втором этапе нас ждет строительство поля для гольфа и мест для пикников.

А в рамках первого дополнительного бюджета запланировано строительство парка Прийсле (на пустыре за магазином Maxima XXX на улице Линнамяэ). Парк Прийсле — уникальный проект, так как это первый масштабный пример успешного сотрудничества властей города и гражданского объединения Lasnaidee, которое и выступило с инициативой возведения такого парка.

4. Реконструкция парковок/создание парковочных домов

С каждым годом проблема парковки в самом густонаселенном районе столицы становится все актуальнее. Управа Ласнамяэ в сотрудничестве с другими городскими организациями взвешивает разные варианты ее решения. Так, в ближайшем будущем по адресу ул. Пунане, 17 построят парковочный дом. Это предположительно первый этап пилотного проекта — если он будет пользоваться спросом у наших жителей, то мы продолжим строить парковочные дома.

5. Создание площадки для проведения мероприятий у центра культуры ”Линдакиви”

Центр культуры ”Линдакиви” уже зарекомендовал себя как место проведения самых разных мероприятий, да и площадка за ним пользуется неизменным успехом у населения. Чтобы полностью раскрыть ее потенциал, мы планируем сделать ее более функциональной и визуально современной.

6. Свободная сцена

Одна свободная сцена, то есть площадка, на которой можно устраивать различные представления и мероприятия под открытым небом, откроется в парке Прийсле уже в этом году. Вторая свободная сцена должна появиться непосредственно рядом со зданием управы Ласнамяэ в парке Паэ в 2020 году.

7. Реновация Ласнамяэского спортивного комплекса

Ласнамяэский спортивный комплекс по адресу Паэ, 1 нуждается в усовершенствовании. Помимо ремонта фасада есть план, согласно которому за главным заданием планируется постройка ряда мультифункциональных спортивных холлов различного размера.

8. Реновация мостов и укрепление стен Лаагна теэ

Главная транспортная артерия Ласнамяэ — Лаагна теэ — находится в ведении Таллиннского департамента коммунального хозяйства, который в рамках программы реновации дорог постепенно приведет в порядок и мосты на Лаагна теэ.

9. Спортивные площадки/тренажеры/велодорожки

Своей очереди на расширение и реновацию ждут футбольный стадион Ajax, народная площадка для спорта Катлери 2а, строительство рамп и площадки для work-out в парке Тондилоо. В планах также продлить велосипедную дорожку Прийсле –Хоолдекоду теэ.

10. Детские площадки

Детская площадка появится в ближайшие годы в парке Тондираба, а в лесу Сели мы откроем семейную площадку

11. Кафетерий/киоск с уличной едой

В Ласнамяэ действительно не хватает демократичных мест, куда можно было бы наведаться не по особому случаю, а на бегу, чтобы встретиться на полчаса с друзьями и перехватить бутерброд или пирожное по дороге на работу.

12. Приведение в порядок графика движения общественного транспорта, продление существующих маршрутов

К осени этого года Таллиннский департамент транспорта должен завершить обработку результатов масштабной научной работы на эту тему и предложить на их основе новый график и маршруты движения автобусов.

13. Реорганизация и создание новых пешеходных дорог и переходов

Текущий ремонт дорог осуществляется в Ласнамяэ по мере возникновения необходимости. Что касается изменения уже существующих и создания новых решений, то в ближайшее время около Ласнамяэского дома здоровья вдоль Линнамяэ теэ будут оборудованы дорожка для прогулок и новый пешеходный переход.

Идеи в рамках программы ”Позитивный Таллинн 2018-2022” принимаются до конца мая, поэтому если вы твердо знаете, чего не хватает нашему району для того, чтобы мы могли им по праву гордиться, то ждем ваших предложений по адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee.