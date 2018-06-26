Через всю Эстонию: RMK открывает 600-километровую туристическую тропу

Из Аэгвийду тропа идет к Тапа, достигает Неэрути, проходит по Поркуниским и Неэрутиским лесам, дальше — вдоль Сиртсиского болота в Кивиыли и Пюсси. Оттуда маршрут пролегает через Айдуский карьер, Кохтла-Ныммеский шахтёрский музей к морю, вдоль морского берега до Тойлаского парка, потом через Вока в Силламяэ и дальше до мест боёв в Синимяэ. Оттуда через Сиргала и Вийвиконна к Куртнаским озёрам и до Куремяэского монастыря. Тропа заканчивается на северном берегу Чудского озера во дворе посетительского центра RMK в Каукси.

По словам Марге Раммо на новой трассе, проходящей с запада на северо-восток, уже были 26 палаточных площадок и кострищ, а в дополнение к ним RMK построил 19 новых.

На трассе установлены километровые знаки и указатели. Подробные маршрутные карты и легенды к ним можно получить в посетительских центрах RMK.

Кроме открытия нового туристического маршрута, RMK отмечает столетие Эстонского государства всеобщим походом с 6 по 25 августа, в котором будут участвовать до 650 человек, а всего по туристическим маршрутам, начинающимся в разных концах страны, участники похода пройдут 1800 километров.

Поход разделён на отрезки, в начальных и конечных точках которых можно будет подключиться к походу или завершить его. Присоединиться можно будет на один или несколько этапов. Группы туристов под руководством опытных специалистов отправятся в путь из Каукси, Эхиярве, Пенийыэ, Перакюла, Икла и Оанду. Они встретятся 25 августа в столице туризма Аэгвийду, где и состоится заключительный праздник.

Возглавят группы опытные руководители походов, по пути они расскажут об исторических местах на маршруте, по вечерам туристы послушают лекции у костра. Для участия во всеобщем походе RMK необходимо предварительно зарегистрироваться. Регистрация открыта до 30 июня.

Вдоль трёх туристических троп RMK, проходящих через всю Эстонию, маркированы 100 важных историко-культурных объектов, связанных с местными историческими событиями на протяжении столетней истории государства. Кроме того будет подготовлено мобильное приложение RMK 100, которое аккумулирует всю информацию о прохождении маршрута и объектах культуры. В нём также будут установлены и различные игры.

Кроме новой ветки Пенийыэ — Аэгвийду — Каукси туристические маршруты включают ещё две ветки: открытую в 2012 году тропу Оанду — Аэгвийду — Икла (375 километров) и Перакюла — Аэгвийду — Эхиярве (815 километров).

Дополнительные сведения о туристической тропе RMK и регистрации на всеобщий поход здесь: www.rmk100.ee