Чему Эстония может поучиться в сфере образования у ирландцев?

В государствах со старой развитой демократией умение сотрудничать у людей в крови, а директора школ там — пилоты, команда которых знает, куда летит, пишет на страницах ”Учительской газеты” главный специалист центра дополнительного образования целевого фонда Innove Улла Камп.

С 22 по 27 октября 15 руководителей эстонских школ, прошедших менторскую подготовку, посетили Ирландию с целью ознакомления с тамошней системой образования.

Начальных школ (Primary School) для детей в возрасте от 4 до 12 лет в республике 3350, средних же школ (Post-Primary School) для подростков 13-18 лет в стране с населением в 4,2 млн человек насчитывается 730. Часть школ только для девочек или мальчиков, причем школьная форма обязательна. Контингент учащихся интернационален, в одной школе могут соседствовать представители и носители более 20 культур и языков.

Эстонская делегация посетила региональный центр повышения квалификации Dublin West Education Centre, который координирует деятельность порядка 8000 местных педагогов и руководителей школ, организует курсы для начинающих учителей, работу предметных групп, а также все необходимые тренинги. Основанием для курсов служит государственная стратегия в сфере образования, информация о потребности в дополнительном обучении поступает также от исполнительного комитета, в состав которого входят и сами учителя. Кроме того, региональные центры повышения квалификации координируют учебные проекты по развитию, а также сотрудничество учителей при создании учебных материалов и развитии электронного обучения.

Менторство над директорами и завучами осуществляет Центр для руководителей школ (Centre for School Leadership). К начинающему руководителю приставляют ментора (наставника), встречи с которым проходят раз в месяц. Опытными директорами движет желание оказать новичкам ту же поддержку, которую когда-то оказали и им. Государство поддерживает финансово обучение наставников, но само менторство добровольно и никем не оплачивается.

В начальной школе Scoil Mhuire, которую посетила делегация из Эстонии, начинающего учителя поддерживают три ментора. Согласно тамошней практике новичок подготавливает урок, а опытный педагог его проводит. Таким образом неопытный учитель получает обратную связь и понимает, что необходимо усовершенствовать. Наставники отслеживают также динамику перехода от одного предмета к другому, умение связывать уроки между собой и навыки управления классом: коммуникацию, социализацию и дисциплину. В школе есть также комната для успокоения буйных учеников, в которой мягкий свет, пузыристая вода в трубах, различные текстуры и зеркало. Последнее нужно для того, чтобы ученик увидел себя как в раздраженном, так и спокойном состоянии.

Принципами подготовки учителей в Ирландии являются: инновационность, интеграция и повышение квалификации. Школы очень заинтересованы в практикантах, поскольку те являются поставщиками свежей информации и приверженцами новшеств. Университеты же работают во имя того, чтобы педагогами становились в том числе и неирландцы, поскольку инородцев в школах предостаточно.

Эстонскую делегацию удивило две вещи. Во-первых, их ирландские коллеги отзывались о своей работе исключительно позитивно. Во-вторых, желающих стать директором в стране относительно мало, поскольку изменений в сфере образования много и политическое давление на школы сильное.

Последней школой, в которой побывали директора из Эстонии, стала Malahide Community School, в которой учится 1230 мальчиков и девочек. Нагрузка учителей в ней — 22 контактных уроков в неделю (урок длится 60 минут), у учеников же 28 уроков в неделю. На собрания и командную работу как для учителей, так и для руководителей школы выделен 41 час в году.

И в этой школе для начинающих учителей была разработана менторская программа. Ученикам же до поступления в гимназию позволяют взять на год академический отпуск для углубленного изучения какого-либо предмета. Голые стены школы не учат никого, и потому все здание было увешано рисунками учащихся, а также поучительными надписями и шутливыми высказываниями.

Вернувшись на родину и проанализировав увиденное, Улла Камп убедилась, что в отличие от эстоноземельцев ирландцы — теплые и разговорчивые хохмачи. А еще они знают, в каком направлении двигаются, не дергаются, как мы, по поводу евроденег и бесконечных реформ, плюс стараются сделать систему образования очень устойчивой.