Чемпион по слежке. В Эстонии людей прослушивают в 10 раз чаще, чем в Швеции

В прошлом году в сети Telia было прослушано 4596 звонков. Для сравнения: в Швеции в этой же сети за тот же период — всего 3822 звонка, в Финляндии — 3640 звонков. Принимая во внимание различия в рыночной доле Telia и количестве населения, можно утверждать, что в Эстонии прослушка ведется в 10 раз интенсивнее, чем в Швеции, и в 5 раз интенсивнее, чем в Финляндии.

Объяснить столь большую пропасть разницей в уровне преступности не получится, ведь в отличие от Эстонии, Швеции или Дании, например, постоянно приходится заниматься серьезными антитеррористическими вопросами, и цифры в этих странах по идее должны были быть, наоборот, больше наших.

Данные Министерства юстиции указывают на существенный рост числа разрешений на слежку. Если в 2007 году было выдано 1776 разрешений, то в прошлом году уже 3154.

Telia — это единственный оператор, которые регулярно обнародует соответствующие данные. Если предположить, что госслужбы ведут в сетях Tele2 и Elisa столь же активную деятельность, то можно сказать, что в прошлом году в Эстонии было прослушано около 10 000 звонков. Следует учесть, что речь идет все же о количестве звонков, а не количестве человек.

Ведущий прокурор Дилайла-Нахкур-Таммиксаар говорит, что количество прослушанных разговоров — не самый лучший индикатор для оценки. По ее словам, лучше отражает суть дела количество выданных на прослушку разрешений, которое в Эстонии в прошлом году было выдано в отношении 890 человек. Такая же информация о Скандинавских странах находится в открытом доступе и, как не измеряй, пропорции особо не меняются. К примеру, в Швеции, было выдано 1253 разрешения, но там и проживает более 10 млн человек.