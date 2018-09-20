20.09.2018, 08:00

Чемпион по слежке. В Эстонии людей прослушивают в 10 раз чаще, чем в Швеции

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Микк Салу
Микк Салу
 
EST 65
Чемпион по слежке. В Эстонии людей прослушивают в 10 раз чаще, чем в Швеции
KUULAKS ÕIGE PEALT: Eesti jõustruktuurid kuulvad aasta jooksul pealt umbes 10 000 kõnet.Foto: Andres Putting

Несмотря на то, что уровень преступности в Эстонии постоянно снижается, прослушка, записывание разговоров, запросы в базах данных и прочая разведдеятельность становится все более обыденной, пишет Eesti Ekspress.

В прошлом году в сети Telia было прослушано 4596 звонков. Для сравнения: в Швеции в этой же сети за тот же период — всего 3822 звонка, в Финляндии — 3640 звонков. Принимая во внимание различия в рыночной доле Telia и количестве населения, можно утверждать, что в Эстонии прослушка ведется в 10 раз интенсивнее, чем в Швеции, и в 5 раз интенсивнее, чем в Финляндии.

Объяснить столь большую пропасть разницей в уровне преступности не получится, ведь в отличие от Эстонии, Швеции или Дании, например, постоянно приходится заниматься серьезными антитеррористическими вопросами, и цифры в этих странах по идее должны были быть, наоборот, больше наших.

Данные Министерства юстиции указывают на существенный рост числа разрешений на слежку. Если в 2007 году было выдано 1776 разрешений, то в прошлом году уже 3154.

Telia — это единственный оператор, которые регулярно обнародует соответствующие данные. Если предположить, что госслужбы ведут в сетях Tele2 и Elisa столь же активную деятельность, то можно сказать, что в прошлом году в Эстонии было прослушано около 10 000 звонков. Следует учесть, что речь идет все же о количестве звонков, а не количестве человек.

Ведущий прокурор Дилайла-Нахкур-Таммиксаар говорит, что количество прослушанных разговоров — не самый лучший индикатор для оценки. По ее словам, лучше отражает суть дела количество выданных на прослушку разрешений, которое в Эстонии в прошлом году было выдано в отношении 890 человек. Такая же информация о Скандинавских странах находится в открытом доступе и, как не измеряй, пропорции особо не меняются. К примеру, в Швеции, было выдано 1253 разрешения, но там и проживает более 10 млн человек.

Где пролегает грань между приватностью и необходимостью обеспечить безопасность, нынешнее законодательство четко не устанавливает. Это отмечают как операторы, так и другие причастные к делу стороны.

В Эстонии получается так, что если у осуществляющего слежку учреждения заключены с оператором договора — а такие договора заключены и с Telia, и с Tele2, и с Elisa -, то чиновник может напрямую зайти в базы данных этих фирм. Для получения данных по звонку (время, место, кто кому, где находится телефон в режиме реального времени) даже не надо разрешения суда, достаточно прокурора. А КаПо может обойтись и вовсе без него. Путь к просушке такой же прямой, но необходимо разрешение суда.

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