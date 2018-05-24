Чем занять ребенка на летних каникулах? Более 300 вариантов от Таллинна

В городе все лето будут работать городские детские лагеря, первые смены начинаются обычно в первые недели июня. В городских лагерях можно научиться серфингу, игре в теннис, робототехнике или рукоделию. Ребят также ждут спортивные лагеря, экскурсии, поездки, пикники и многое другое. Школы по интересам приготовили для детей и подростков разнообразные курсы продолжительностью до двух дней. К примеру, курсы анимации или знакомство с иностранными языками. По всей Эстонии будут действовать лагеря, в которых ребята смогут заниматься спортом, танцами или изобразительным искусством. Смены в таких лагерях длятся как минимум 6 дней.

В справочнике ”Летний календарь” содержится информация о летних лагерях, курсах и мероприятиях для всей семьи в Таллинне и за его пределами. С его содержанием можно ознакомиться как на эстонском, так и на русском языке на странице www.tallinn.ee/suvekalender.

Летний календарь мероприятий для детей и молодежи составлен Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта.