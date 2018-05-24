24.05.2018, 19:40

Чем занять ребенка на летних каникулах? Более 300 вариантов от Таллинна

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rus.delfi.ee
EST
Mäetaguse suvelaager
Mäetaguse suvelaagerFoto: Roman Ljagu

В преддверии летних каникул Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта составил электронный справочник, в котором можно найти информацию о более чем 300 детских лагерях и мероприятиях для детей и молодежи в Таллинне и по всей Эстонии, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что летний календарь — хорошее подспорье для родителей и молодежи при составлении планов на каникулы, в нем найдутся мероприятия и лагеря для разных возрастов и на любой вкус. ”Лето — лучшее время для активного отдыха, а молодежный лагерь — один из способов хорошо провести летние каникулы. Родителям непременно стоит обсудить планы на каникулы с ребенком, чтобы выбрать подходящий лагерь или какое-то занятие по душе. В справочнике каждый сможет найти для себя интересные мероприятия, помимо лагерей в летние каникулы будут проходить различные курсы, мастерские и другие любопытные занятия”, — рассказал вице-мэр.

В городе все лето будут работать городские детские лагеря, первые смены начинаются обычно в первые недели июня. В городских лагерях можно научиться серфингу, игре в теннис, робототехнике или рукоделию. Ребят также ждут спортивные лагеря, экскурсии, поездки, пикники и многое другое. Школы по интересам приготовили для детей и подростков разнообразные курсы продолжительностью до двух дней. К примеру, курсы анимации или знакомство с иностранными языками. По всей Эстонии будут действовать лагеря, в которых ребята смогут заниматься спортом, танцами или изобразительным искусством. Смены в таких лагерях длятся как минимум 6 дней.

В справочнике ”Летний календарь” содержится информация о летних лагерях, курсах и мероприятиях для всей семьи в Таллинне и за его пределами. С его содержанием можно ознакомиться как на эстонском, так и на русском языке на странице www.tallinn.ee/suvekalender.

Летний календарь мероприятий для детей и молодежи составлен Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта.

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