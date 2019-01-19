19.01.2019, 20:11

Чем сейчас занимается дочь Эдгара Сависаара и Вильи Тоомаст и собирается ли идти в политику

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rus.delfi.ee
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ROSINA SAVISAAR
ROSINA SAVISAARFoto: Mati Hiis, õhtuleht

Недавно программа Pealtnägija на телеканале ETV показала документальную программу об Эдгаре Сависааре (68), где речь зашла и об общей дочери Эдгара и Вильи Тоомаст Розине Сависаар (27, на фото изображена восемь лет назда). Чем сейчас занимается девушка?

Вилья Тоомаст рассказала, что Розина получила диплом магистра нейронаук в Оксфордском университете, а затем пошла в докторантуру в Университете Бата, который также находится в Великобритании. В прошлом году девушка получила докторскую степень по биологии и за свои исследования была удостоена престижной награды памяти Сэра Кеннета Мазера.

По словам матери, Розина решила поехать на год в Каир в Египет, чтобы в местном университете преподавать студентам магистратуры лекции по биоинформатике.

Вилья добавила, что у дочери в планах после докторантуры отправиться в Лиссабон. В Эстонию Розина пока что возвращаться не намерена.

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