”Чем он будет там заниматься?” IRL раскритиковала идею Мадисона посетить Крым

Партия IRL высказывает недоумение относительно намерения Яака Мадисона (EKRE) посетить Крым.

”Остается неясным, чем будет заниматься Мадисон в Крыму. Несмотря на то, что на самом деле Крым посещали депутаты и из других стран и партий, близких к EKRE и поддерживающих снятие санкций в отношении России, возможно, а данном случае речь идет о попытке EKRE заручиться поддержкой местного пророссийского сообщества”, — сказал председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер.

Как известно, депутат Яак Мадисон (EKRE) планирует летом посетить Крым, чтобы лично отвезти собранные на ремонт ”Эстонской Избы” средства и передать представителям эстонской общины. Против уже высказался Марко Михкельсон.

”Идея члена Рийгикогу Яака Мадисона посетить оккупированный и аннексированный Россией полуостров Крым совершенно непонятна и противоречит международной санкционной политике”, — написал Михкельсон в Facebook.

Мадисон парирует, что делает это в целях защиты интересов проживающих в Крыму эстонцев.

”В случае, если этот визит состоится, то он никак не пошатнет нашу политику в отношении Украины. Естественно, я спрошу разрешения на посещение у украинских ведомств, чтобы все соответствовало законам Украины. Посмотрим, что они скажут. В любом случае в наших интересах обеспечить справедливую политику в отношении соотечественников, вне зависимости от их местонахождения”, — сказал Мадисон.