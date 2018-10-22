22.10.2018, 19:02

Человек или коллектив — кто ответственен за выгорание?


Катерина Данилова
Катерина Данилова
 
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Raamatupidaja
RaamatupidajaFoto: Hendrik Osula

Все мы знаем людей, совершенно измотавших себя дюжиной проектов, инициатив и мероприятий. Катерина Данилова пишет о своем опыте переутомления и рассказывает о влиянии климата в организации на вероятность возникновения такого недуга у работников.

Мы перегружены, всегда что-то не успеваем, а несделанной работы по-прежнему больше, чем часов в сутках. Современная жизнь и ожидания окружающих способствуют такому стилю жизни, но я считаю его бесперспективным. Те, у кого когда-то глаза горели, однажды выгорают, потому что не сбавляют вовремя темп и не получают должной поддержки.

Некоторое время назад, в конце самого обыкновенного рабочего дня, я почувствовала бессилие. Читала письмо клиента и вдруг поняла, что больше не могу. Не могу думать, решать, спешить, звонить или писать. Ощущение было, что восприятие потускнело, я не могу сосредоточиться и проваливаюсь. Больше всего мне хотелось, чтобы меня оставили в покое. Я уже знала, о чем это, потому что буквально полтора месяца назад я вернулась к работе после четырехмесячного перерыва. Мое выгорание вернулось. Пришлось сделать еще более продолжительную паузу и вновь начать работать лишь год спустя.

Термин ”выгорание” в 1974 году ввел в оборот психолог Герберт Фрейденбергер. Он заметил, что добровольцы бесплатной нью-йоркской клиники, некогда идеалисты, стали циничными. У них пропала мотивация, они чувствовали себя эмоционально обессиленными и стали нетерпимыми по отношению к пациентам и клинике.

В наши дни выгорание — это медицинский диагноз, обладающий кодом по классификатору МКБ-10[1]. Оно описывается как состояние психологического стресса, которому свойственно ”бессилие, утрата энтузиазма и мотивации, а также ощущение неэффективности”. Могут встречаться и ”проявления фрустрации и цинизма, которые указывают на утрату эффективности на рабочем месте”.

Далее читайте на rus.edasi.org.

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