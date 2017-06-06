Часть центристов не голосовали по вопросу ратификации договора об оборонном сотрудничестве США-Эстония

Сегодня утром в Рийгикогу состоялось голосование по вопросу ратификации договора о сотрудничестве в сфере обороны между правительствами Эстонии и США.

Договор регулирует статус военных сил США, налоговые льготы, ввоз и вывоз имущества, защиту окружающей среды, таможенные процедуры, распределение уголовной юрисдикции и прочие вопросы, связанные с нахождением в Эстонии американского контингента.

Законопроект был принят, но некоторые члены Центристской партии не стали голосовать, несмотря на свое присутствие в зале. Свое присутствие не зафиксировали Игорь Кравченко, Хеймар Ленк, Оудекки Лооне, Андрей Новиков, Мартин Репинский и Михаил Стальнухин. Эти шесть человек не принимали участия и в голосовании. Дмитрий Дмитриев, Валерий Корб и Владимир Вельман зарегистрировались, что голосовать не стали.

Примечательно, что в голосовании по следующим поправкам они уже принимали участие. Получается, что первые четверо центристов на самом деле находились на месте. По словам других депутатов, Стальнухин и еще некоторые его однопартийцы на время голосования по оборонному договору Эстония-США просто вышли из зала. „Поскольку я сижу в зале в первых рядах, то сам, к сожалению, эти передвижения не видел, — сказал председатель комиссии по государственной обороне Ханнес Хансо. — Но если передвижения происходили, то я рад, что 82 члена Рийгикогу из присутствовавших проголосовали за то, что является, как мы знаем, с точки зрения Эстонской Республики и союзнических отношений крайне важным для доведения дела до конца, как это уже сделали наши коллеги из Латвии и Литвы и ряда других стран-участниц НАТО”.