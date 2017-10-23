Центристы выставят кандидатуру Энна Ээсмаа на пост вице-спикера Рийгикогу

Сегодня в Рийгикогу состоятся внеочередные выборы вице-спикеров парламента. Тайное голосование пройдет в 15 часов. Правление Центристской партии сделало предложение фракции Центристской партии переизбрать на посту вице-спикера Энна Ээсмаа, сказано в пресс-релизе.

Правление Центристской партии отметило, что прежняя работа Ээсмаа на этом посту достойна уважения и признания, поэтому было принято единогласное решение предложить фракции Центристской партии поддержать кандидатуру Ээсмаа во время выборов. По словам председателя фракции Центристской партии Керсти Сарапуу, члены фракции поддержат Ээсмаа. ”Энн Ээсмаа усердно работал, будучи вице-спикером парламента. Он был беспристрастным руководителем заседаний и заслуживает признания. Поэтому мы считаем, что Энн Ээсмаа должен продолжить свою работу в должности вице-спикера.” — заявила Сарапуу.

Напомним, что внеочередные выборы вице-спикеров Рийгикогу связаны с недавним скандалом, в котором оказался замешан реформист Таави Рыйвас, являющийся одним из вице-спикеров. Согласно действующему порядку, уход с поста одно вице-спикера влечет за собой выборы обоих вице-спикеров.