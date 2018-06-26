26.06.2018, 16:41

"Центристы выполнили свои обещания". Репинский покидает Рийгикогу

 (21)
дополнено в 16:51
rus.delfi.ee
EST 8
Arvamusfestival 2017 esimene päev
Arvamusfestival 2017 esimene päevFoto: Hendrik Osula

Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви.

Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви.

Как отметил Мартин Репинский, на прошедших в прошлом году выборах в органы местного самоуправления, он пообещал своим избирателям уйти из Рийгикогу в случае своего избрания. ”Сегодня в Йыхви сложилась ситуация, при которой политические игры и нестабильность остановили развитие волости и ухудшили имидж столицы Ида-Вирумаа в глазах местных жителей и государства. Внеочередные выборы старейшины стали логическим завершением процессов постоянной смены власти. Я неоднократно говорил, если меня изберут на этот пост, то я сложу с себя депутатские полномочия. Свои обещания я привык выполнять”, — заявил Мартин Репинский.

По словам Репинского, на посту старейшины он намерен в первую очередь решить вопрос с инфраструктурой и привлечь в волость новые инвестиции. ”Необходимо вывести на новый уровень спортивную и культурную жизнь волости, привести в порядок улицы, улучшить внутриквартальные дороги, возродить городской парк, построить стадион, отремонтировать здание ж/д вокзала, а также больше внимания уделить сельским частям самоуправления. Более того, я надеюсь, что прямые контакты позволят улучшить сотрудничество между государством и местным самоуправлениям и позволят привлечь в волость новые инвестиции,” — перечислил Репинский список будущих задач.

По словам политика, почти за четыре года работы в Рийгикогу он получил огромный опыт работы и сумел добиться того, что сельское хозяйство в Эстонии начало восстанавливаться после долгих лет застоя. ”Моей целью тогда было сделать все возможное для того, чтобы помочь местным фермерам и восстановить сельскохозяйственные пособия. Сегодня, спустя более трех лет я могу с уверенностью сказать, что центристы выполнили свои обещания”, — сказал Репинский.

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Депутат Рийгикогу напомнил, что менее чем за два года правительство, возглавляемое Центристской партией, восстановило пособия и дотации фермерам, которые были сокращены усилиями предыдущих правительств. ”В рамках бюджетной стратегии на 2019-2022 годы государство выделит сельскохозяйственному сектору дополнительно 7,4 миллионов евро. Рыбная отрасль и сельское хозяйство уже получили 72 миллиона евро и 482 миллиона евро соответственно, а переходные пособия фермерам в следующем году вырастут до максимально возможной суммы в 16,9 миллионов”, — перечислил Репинский достигнутые цели.

Напомним, что центрист Мартин Репинский впервые баллотировался на парламентских выборах в 2015 году и прошел в парламент, получив 1556 голосов.

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