"Центристы выполнили свои обещания". Репинский покидает Рийгикогу

По словам Репинского, на посту старейшины он намерен в первую очередь решить вопрос с инфраструктурой и привлечь в волость новые инвестиции. ”Необходимо вывести на новый уровень спортивную и культурную жизнь волости, привести в порядок улицы, улучшить внутриквартальные дороги, возродить городской парк, построить стадион, отремонтировать здание ж/д вокзала, а также больше внимания уделить сельским частям самоуправления. Более того, я надеюсь, что прямые контакты позволят улучшить сотрудничество между государством и местным самоуправлениям и позволят привлечь в волость новые инвестиции,” — перечислил Репинский список будущих задач.

По словам политика, почти за четыре года работы в Рийгикогу он получил огромный опыт работы и сумел добиться того, что сельское хозяйство в Эстонии начало восстанавливаться после долгих лет застоя. ”Моей целью тогда было сделать все возможное для того, чтобы помочь местным фермерам и восстановить сельскохозяйственные пособия. Сегодня, спустя более трех лет я могу с уверенностью сказать, что центристы выполнили свои обещания”, — сказал Репинский.

Депутат Рийгикогу напомнил, что менее чем за два года правительство, возглавляемое Центристской партией, восстановило пособия и дотации фермерам, которые были сокращены усилиями предыдущих правительств. ”В рамках бюджетной стратегии на 2019-2022 годы государство выделит сельскохозяйственному сектору дополнительно 7,4 миллионов евро. Рыбная отрасль и сельское хозяйство уже получили 72 миллиона евро и 482 миллиона евро соответственно, а переходные пособия фермерам в следующем году вырастут до максимально возможной суммы в 16,9 миллионов”, — перечислил Репинский достигнутые цели.

Напомним, что центрист Мартин Репинский впервые баллотировался на парламентских выборах в 2015 году и прошел в парламент, получив 1556 голосов.