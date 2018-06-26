"Центристы выполнили свои обещания". Репинский покидает Рийгикогу

Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви.
Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви.
Как отметил Мартин Репинский, на прошедших в прошлом году выборах в органы местного самоуправления, он пообещал своим избирателям уйти из Рийгикогу в случае своего избрания. ”Сегодня в Йыхви сложилась ситуация, при которой политические игры и нестабильность остановили развитие волости и ухудшили имидж столицы Ида-Вирумаа в глазах местных жителей и государства. Внеочередные выборы старейшины стали логическим завершением процессов постоянной смены власти. Я неоднократно говорил, если меня изберут на этот пост, то я сложу с себя депутатские полномочия. Свои обещания я привык выполнять”, — заявил Мартин Репинский.