Центристы выплатили часть незаконно потраченных Сависааром на рекламу денег

Центристская партия вернула в госбюджет первую часть из 116 643 евро, незаконно потраченных на на рекламную кампанию Эдгара Сависаара, которую ранее партию обязала выплатить Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП), пишет rus.err.ee.

Первый платеж в бюджет Таллинна был выполнен в соответствии с требованиями КНФП. Перечисленная сумма составила 29 160,73 евро, подтвердил представитель Центристской партии Андре Ханимяги порталу ERR.ee.

По его словам, партия должна сделать еще три платежа в том же размере в течение трех следующих месяцев.

КНФП обязала Сависаара вернуть запрещенное пожертвование в городской бюджет Таллинна в январе 2015 года, после чего постановление было обжаловано в суде. Суды всех инстанций последовательно отказали в удовлетворении жалобы, и окончательную точку в этом деле поставил Государственный суд 10 ноября.

После этого постановление комиссии вступило в силу, о чем КНФП письменно уведомила Сависаара, предоставив ему срок до 10 декабря для уплаты этой суммы. Незадолго до Рождества комиссия привлекла к возвращению запрещенного пожертвования и Центристскую партию.