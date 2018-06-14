Центристы вместе с Исамаа и EKRE хотят повысить штрафы от Языковой инспекции для не владеющих эстонским в 10 раз — до 6400 евро!

Несколько членов Рийгикогу из фракций партий Isamaa, EKRE, а также реформистской и центристской партий стали инициаторами законопроекта об изменениях в Законе о языке, предусматривающих рост штрафов за недостаточный уровень владения эстонским языком. Авторы проекта уверяют в пояснительной записке, что подобная мера призвана мотивировать руководителей учреждений и предпринимателей лучше следить за исполнение Закона о языке их подчиненными.
Символично, что проект закона имеет номер 666 SE.
Среди прочих под документом стоят, например, подписи депутатов-центристов Яануса Карилайда и Мярта Сультса. Первый не был замечен в заигрывании с русскоязычным электоратом, более того — регулярно публично и резко критиковал свою однопартийку, любимицу неэстонского избирателя Яну Тоом. Но вот второй — бывший преподаватель и директор Художественной школы в столичном районе Копли, наоборот, изрядную долю поддержки на выборах получал именно от некоренных жителей страны, в том числе, вероятно, и от тех работников публичного сектора, которых в будущем Языковая инспекция сможет более жестко наказывать за невыученный эстонский.