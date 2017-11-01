Центристы утвердили Кылварта на пост председателя Таллиннского горсобрания, в коалицию взяли зеленых

Совет Таллиннского отделения Центристской партии, по предложению председателя Юри Ратаса, утвердил кандидатов на пост мэра Таллинна, председателя и зампредседателя городского собрания, а также руководства фракции Центристской партии в столичном горсобрании, сообщает партия в пресс-релизе.

Согласно предложению главы партии Юри Ратаса, которое утвердили члены Таллиннского совета центристов, кандидатом на пост председателя Таллиннского городского собрания, а также председателя фракции Центристской партии утвержден Михаил Кылварт.

Кандидатом на пост мэра Таллинна Совет Таллиннского отделения партии утвердил Таави Ааса. По оценке Ратаса, Аас долгие годы трудился на благо горожан, будучи как вице-мэром, там и исполняющим обязанности мэра Таллинна.

На пост зампредседателя городского собрания была выдвинута кандидатура опытного политика, председателя фракции Центристской партии Тойво Тоотсена. Ратас отметил, что как бывший журналист, Тоотсен привык искать правду и справедливость во всем и это его качество могли бы перенять у него многие политики.

Помимо всех вышеперечисленных решения, Совет Таллиннского отделения Центристской партии утвердил Тойво Тоотсена, Маргариту Черногорову, Леонида Михайлова и Тийта Терика на пост заместителей председателя фракции Центристской партии в городском собрании.

Одну должность вице-мэра центристы отдали Партии зеленых, которые даже не прошли в горсобрание. Несмотря на это, с ними подписан коалиционный договор.

Зеленый получили на выборах в Таллинне 4621 голос, что составляет 2,39% от всех голосов. В результате они не преодолели избирательный порог.

Таави Аас отметил, что несмотря на то, что Партия зеленых Эстонии не представлена в городском собрании, полученное центристами большинство мест, позволяет взять на себя право и привлечь к работе в городе политиков, у которых есть свежие идеи и желание развивать Таллинн.

Председатель зеленых Зюлейха Измайлова отметила, что она и ее однопартийцы рады тому, что в коалиционном договоре прописаны пункты, являющиеся для них крайне важными. Среди них, превратить Таллинн в свободный от пестицидов город, использование альтернативных источников энергии при строительстве новых зданий, а также создание в городе условий для людей с ограниченными возможностями.

”Для нас самым проблемным вопросом остается запланированное строительство Рейди теэ. Но уже во время переговоров мы договорились о том, что мы будем искать оптимальное решение, которое устроило бы обоих партнеров и, в то же время, было бы максимально дружелюбным по отношению к окружающей среде”, — отметила Измайлова.

Уже завтра, в 11 часов, в Таллиннском Ботаническом саду состоится подписание коалиционного договора и будут обнародованые все пункты двустороннего соглашения. Свои подписи под документом поставят кандидат на пост мэра Таави Аас и председатель Партии зеленых Зюлейха Измайлова.