Центристы утвердили кандидатов на посты вице-мэров Таллинна

Председатель Центристской партии Юри Ратас предложил членам Таллиннского совета Центристской партии утвердить следующих кандидатов на руководящие посты в Таллинне. Среди них Эха Вырк, Калле Кландорф, Андрей Новиков, Вадим Белобровцев, Тынис Мёльдер и Айвар Рийсалу, сообщает пресс-служба Центристской партии.

По словам председателя партии Юри Ратаса, новое руководство столичной мэрии будет сформировано из компетентных людей, у которых есть опыт работы, а также множество свежих идей по развитию городской среды. ”Эти люди ежедневно работают во имя того, чтобы Таллинн развивался и горожанам хорошо жилось во всех столичных районах”, — отметил Ратас.

Свою работу на посту вице-мэров продолжат Эха Вырк и Калле Кландорф, чей стаж работы в городской системе на двоих составляет 16 лет. ”Как Эха Вырк, так и Калле Кландорф отлично зарекомендовали себя, они ответственно относились к своей работе и сфера их ответственности находилась в надежных руках”, — сказал Ратас. Что касается Вадима Белобровцева и Тыниса Мёльдера, то, комментируя их назначение, Ратас отметил, что учитывая их опыт работы на посту старейшин, оба кандидата знают не понаслышке о том, в чем нуждаются горожане, и на уровне мэрии смогут претворить все идеи по развитию городской среды в жизнь. Большой опыт работы на посту старейшины и у Андрея Новикова, который в настоящее время является депутатом Рийгикогу. ”Я уверен, что его опыт работы в парламенте, широкий кругозор и осведомленность пригодятся городу”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, еще одним кандидатом на пост вице-мэра является Айвар Рийсалу, у которого также имеется опыт работы в городской системе, но и не только. Рийсалу — успешный предприниматель, член Кайтселийта, политик и даже музыкант. Столь разностороння личность определенно принесет пользу как городу, так и жителям в целом. ”Центристская партия всегда была способна объединять разных людей и претворять в жизнь идеи, которые помогут развитию Эстонии. Мы работаем во имя того, чтобы всем жителям страны здесь жилось хорошо, чтобы наши реализованные идеи приносили людям пользу. В этом же ключе мы продолжим трудиться на благо населения как Таллинна, так и Эстонии в целом”, — сказал Ратас.