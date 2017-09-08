Центристы: список Сависаара в Маарду сократился почти на четверть

По данным Маардуской избирательной комиссии, список Сависаара в Маарду сократился почти на четверть и на сегодняшний день составляет 16 кандидатов, сообщает Маардуское отделение Центристской партии.

”Предвыборная кампания в Маарду в полном разгаре и последние недели местные политики активно работали над формированием своих списков кандидатов. По проверенной информации лидер списка Сависаара в Маарду Николай Дегтяренко делал это не этично и ввел многих людей в заблуждение”, — прокомментировал ситуацию заместитель председателя Маардуского отделения Центристкой партии Павел Куусик.

”Отрадно, что многим людям стало понятно с кем они имеют дело и они отозвали свои заявления, тем самым сделав свой выбор”, — добавил Куусик.