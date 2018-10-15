15.10.2018, 07:02

Центристы снова будут автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna kongress
Keskerakonna kongressFoto: Ago Tammik

На съезде Центристской партии, который состоялся 13 октября в Пярну, было принято решение об изменении устава партии. Согласно поправке, из рядов центристов будет автоматически исключаться тот, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда по уголовному делу, передает rus.err.ee.

Такая норма существовала в уставе партии и раньше, но на съезде, который состоялся в ноябре 2015 года, ее отменили. В то время как раз должен был вступить в силу обвинительный приговор в отношении тогдашних видных центристов — Прийта Тообала и Лаури Лаази, а также началось следствие по делу Эдгара Сависаара, который тогда был лидером партии.

В 2015 году устав изменили так, что судьбу центристов, наказанных в уголовном порядке, должно было решать правление партии.

"Мы должны дать ясный сигнал, какую Центристскую партию хочет видеть нынешнее руководство, а какую — нет, — прокомментировал генеральный секретарь Михаил Корб очередное изменение устава. — Теперь вступившее в силу уголовное наказание означает выход из партии".

По словам Корба, самое главное для партии — доверие людей.

В устав был добавлен и пункт, согласно которому членам партии в своей деятельности стоит руководствоваться принятым летом кодексом этики Центристской партии.

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Центристы снова будут автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке

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На съезде Центристской партии, который состоялся 13 октября в Пярну, было принято решение об изменении устава партии. Согласно поправке, из рядов центристов будет автоматически исключаться тот, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор суда по уголовному делу, передает rus.err.ee.
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