Центристы снова будут автоматически исключать из своих рядов наказанных в уголовном порядке

Такая норма существовала в уставе партии и раньше, но на съезде, который состоялся в ноябре 2015 года, ее отменили. В то время как раз должен был вступить в силу обвинительный приговор в отношении тогдашних видных центристов — Прийта Тообала и Лаури Лаази, а также началось следствие по делу Эдгара Сависаара, который тогда был лидером партии.

В 2015 году устав изменили так, что судьбу центристов, наказанных в уголовном порядке, должно было решать правление партии.

"Мы должны дать ясный сигнал, какую Центристскую партию хочет видеть нынешнее руководство, а какую — нет, — прокомментировал генеральный секретарь Михаил Корб очередное изменение устава. — Теперь вступившее в силу уголовное наказание означает выход из партии".

По словам Корба, самое главное для партии — доверие людей.

В устав был добавлен и пункт, согласно которому членам партии в своей деятельности стоит руководствоваться принятым летом кодексом этики Центристской партии.