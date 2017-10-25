Центристы продали свою штаб-квартиру в Старом городе за 1,8 млн евро

Бюро Центристской партии, расположенное по адресу Тоом-Рюйтли, 3/5, было продано за 1,8 миллиона евро OÜ BC 31 Holding. Продажа бюро была обусловлена финансовой задолженностью партии, в том числе перед фирмой Midfield, долг которой по гарантийным письмам составил свыше полумиллиона евро, сообщает пресс-служба Центристской партии.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что доход, полученный от продажи бюро, сможет покрыть всю задолженность партии. ”Новое руководство партии, избранное в ноябре прошлого года, в числе задач первостепенной важности решило разобраться в сложившейся финансовой ситуации и найти решение. В итоге выяснилось, что, исходя из принятых ранее решений, партии не остается ничего другого, как продать свою бюро”, — признал Корб, добавив, что принятое решение далось нелегко, но оно было необходимо, чтобы партия могла двигаться дальше.

Политик отметил, что вырученная от продажи сумма является удовлетворительной, но при этом следует учесть, что у партии были и остаются финансовые обязательства. Например, в сентябре прошлого года выяснилось, что бывший генеральный секретарь партии Прийт Тообал, под руководством экс-председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, подписал в 2014 году гарантийные письма на сумму в 730 тысяч евро. ”В начале сентября Арбитражный суд постановил, что партия должна выплатить 530 тысяч евро, плюс еще пару десятков евро, связанные с правовой помощью. На данный момент партия уже выполнила свои обязательства по этому решению”, — сказал Корб.

Помимо этого, финансовые требования в размере 220 тысяч евро партии были выдвинуты Комиссией по надзору за финансированием партии. В свете судебного разбирательства у партии могут появится дополнительные финансовые обязательства. ”Благодаря продаже бюро партия сможет покрыть все расходы, как имеющиеся, так и те, которые возможно появятся”, — заверил генеральный секретарь. Корб отметил также, что в настоящее время партия ищет новое помещение, где могло бы разместиться бюро. Пока ведутся поиски, штаб-квартира партии продолжит функционировать по прежнему адресу с разрешения нового владельца. ”Определенно точно, новая штаб-квартира будет лучше и просторнее прежней, а также должна располагаться так, чтобы до нее было легко добраться пешком, на машине или автобусе”, — сказал Корб.