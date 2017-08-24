Центристы поставили Чаплыгина в Ласнамяэ, Иванова считает это ударом по списку Сависаара

Получивший на местных выборах 2013 года свыше 1000 голосов в округе Хааберсти главный редактор муниципальной газеты "Столица" Александр Чаплыгин предстоящей осенью будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание в крупнейшем районе столицы Ласнамяэ.

Парламентарий Ольга Иванова видит в этом желание Центристской партии нанести удар по списку избирательного союза Эдгара Сависаара. Сам Чаплыгин с этой версией не согласен, передает rus.err.ee.

В четверг, 24 августа, беспартийный Чаплыгин опубликовал в социальной сети Facebook снимок размещенного на Лаагна теэ предвыборного плаката, на котором он изображен вместе с одним из опытнейших политиков Центристской партии Владимиром Вельманом.

"Да, я буду баллотироваться по Ласнамяэ. Это логично. Ласнамяэ — мой родной район, на Маяка я прожил практически всю жизнь. Раньше в Таллинне было два района, в которые страшно заходить — это Маяка и Копли. Теперь, к счастью, все не так. Ласнамяэ уже давно вполне цивилизованный район", — рассказал Чаплыгин корреспонденту портала rus.err.ee.