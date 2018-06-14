Центристы поспешили откреститься от своих коллег, предлагающих повысить языковые штрафы. Яне Тоом стыдно, Раймонд Кальюлайд считает это предвыборным популизмом

”Не секрет, что перед выборами многие политики из кожи вон лезут, чтобы заполучить внимание общественности. Иногда дело доходит до совсем уж странных вещей. Во всяком случае могу заверить, что Центристская партия ни на одном из уровней (ни на правлении, ни в собрании уполномоченных, ни где-либо еще) не обсуждала идею увеличить штрафы за нарушения требований, предъявляемых Законом о языке. Подписавшиеся под законопроектом Яанус Карилайд и Март Сультс ни в коем случае не выражают позицию Центристской партии.

Что касается моего личного мнения, то, как я уже говорил раньше, государство не должно вмешиваться в рыночные отношения. Если в каком-то магазине продавцы не владеют языками на достаточном уровне, то у клиентов всегда есть возможность совершить покупки в каком-нибудь другом месте. В сферах торговли и обслуживания действуют законы конкуренции и государство не должно в это вмешиваться.

Раздувание разногласий между рускими и эстонцами никогда еще ни до чего хорошего не доводило. В Эстонии живут представители 192 национальностей. На протяжении сотен лет — еще со времен Ганзы — Таллинн был домом для людей многих национальностей. Так это остается по сей день, так это останется и в будущем.”