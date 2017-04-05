Центристы ответили ЭКРЕ, зачем Ратас едет в Петербург

На сегодняшнем инфочасе в Рийгикогу, член Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон спросил у премьер-министра Юри Ратаса, зачем он едет в Санкт-Петербург 8 апреля отмечать столетие манифестации эстонцев, которое принято считать началом на пути к независимости Эстонии.

Ратас пояснил, что Эстонии исполняется 100 лет, и наши предки внесли огромный вклад в ее становление. ”То, что в апреле 2017 года мы можем начать праздновать столетие нашей республики и продолжить празднование до 2 февраля 2020 года — безусловно их заслуга. Это, безусловно, работа наших бабушек и дедушек, прадедов и прабабушек”, — передает слова Ратаса пресс-служба Рийгикогу.

”Цель поездки в Санкт-Петербург всего одна: поддержать независимость Эстонской Республики, поддержать наше население, которое каждый день работает и строит эстонское государство, но также и для того, чтобы выразить благодарность тем сорока тысячам эстонцев, которые ровно 100 лет тому назад 8 апреля устроили в Петрограде демонстрации, требуя автономию для Эстонии, — подчеркнул Ратас. — Я считаю, что это событие и положило начало Эстонскому государству и его независимости. И это наиболее правильное место, та самая церковь Святого Иоанна Эстонской Республики, чтобы вспомнить события столетней давности в ходе богослужений, концертов и торжественных мероприятий”.

По словам члена комиссии по иностранным делам, центриста Марко Шорина, вопрос консерваторов, мягко говоря, его удивил. ”Как человеку, которые интересуется и изучает историю и вопросы, связанные со становлением республиканской государственности, мне крайне стыдно слышать такое из уст депутата Рийгикогу, да еще и в присутствии школьников, пришедших в парламент на экскурсию”, — сказал Шорин, добавив также, что в контексте рождения Эстонской Республики неважно, по какую сторону границы проходили судьбоносные события, передает пресс-служба фракции Центристской партии.

8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Через четыре дня после манифестации, Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. ”Члены партии, активно пропагандирующие любовь к своему отечеству, могли бы для начала прочесть историю Эстонии, чтобы понять, насколько это значимое событие для всех нас”, — отметил Шорин.

Член комиссии по иностранным делам добавил также, что к сожалению, оппозиционные партии решили использовать в своих корыстных целях столь значимое историческое событие. Но такие игры лишь порочат нашу политическую культуру, не говоря уже о Дне рождения государства. ”Нет ничего предосудительного в том, что премьер-министр отправится в Санкт-Петербург на празднования дня рождения Эстонии. Хочется напомнить всем тем, кто осуждает этот поступок: Вспомним, как в 2011 году президент Тоомас Хендрик Ильвес и министр иностранных дел Урмас Паэт присутствовали торжественном богослужении, посвященном открытию церкви Святого Апостола Иоанна, а в 2014 — премьер, глава Партии реформ Андрус Ансип посетил открытие Олимпийских игр в Сочи. Давайте уже прекратим эту истерию относительно России!” — сказал Шорин.

Напомним, что премьер-министр Юри Ратас 8 апреля отправится в Санкт-Петербург, чтобы принять участия в мероприятиях, посвященных 100-летию манифестации эстонцев.