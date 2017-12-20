Центристы отказались от услуг Эдгара Сависаара

Руководство Центристской партии на сегодняшнем заседании правления партии решило отказаться от услуг Эдгара Сависаара в качестве советника по историческим вопросам. При этом, как сообщают центристы в своем пресс-релизе, партия продолжит помогать и поддерживать создателя Центристской партии.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, правление партии собралось сегодня, чтобы обсудить, каким образом партия сможет поддерживать бывшего председателя Эдгара Сависаара.

Ратас отметил, что решение таково, что Сависаар больше не будет работать советником партии по историческим вопросам. Но при этом, руководство единогласно решило, что необходимо поддержать бывшего председателя.

”Несмотря на то, что на прошедших местных выборах Эдгар Сависаар решил отстраниться от Центристской партии, нельзя недооценивать его вклад в создание партии и развитие Таллинна и Эстонии. Разумеется, помощь и поддержка понятны и с человеческой точки зрения”, — сказал Ратас.

По словам генерального секретаря партии Михаила Корба, так как Эдгар Сависаар больше не будет работать советником партии и, соответственно, получать за это зарплату, партия решила поддерживать экс-председателя, ежемесячно выплачивая ему 1000 евро. ”Материальная поддержка не такая большая, как его зарплаты на посту советника, но тем не менее, это значительная сумма и дополнительный доход для человека, который внес значительный вклад в развитие как партии, так и страны в целом”, — сказал Корб.