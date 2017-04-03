Центристы определились с первыми номерами в Пирита и Кристийне

На сегодняшнем плановом заседании Совета Таллинна Центристской партии было решено, что на предстоящих муниципальных выборах под первым номером в столичном районе Кристийне будет баллотироваться депутат парламента Андрей Новиков, а в районе Пирита – Тынис Мёльдер.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, возглавивший избирательный список партии в таллиннском районе Кристийне Андрей Новиков проработал в столичной городской системе больше 10 лет. Он отлично зарекомендовал себя как на посту старейшины, так и депутатом Рийгикогу, каковым он сейчас является. ”Андрей Новиков долгое время возглавлял районную управу Кристийне, за это время он успел хорошо узнать о проблемных местах своего избирательного округа. Своим рвением и усердием он заслужит признание местных жителей: на прошлых местных выборах Андрей получил большую поддержку избирателей”, — отметил Ратас.

Комментируя выбор кандидатуры Тыниса Мельдера в качестве первого номера в Пирита, лидер центристов отметил, что на посту старейшины он показал себя энергичным и трудолюбивым чиновником, который рьяно отстаивает интересы местных жителей. ”Тынис Мёльдер напряженно работал над тем, чтобы Пирита сохранил свою уникальность, свою окружающую обстановку, которую так ценят местные жители и гости столицы. Более того, он выступает за развитие и улучшение пляжной зоны. Своей работой и достигнутыми результатами Мёльдер заслужил высокую поддержку среди населения”,- отметил Ратас.

По словам возглавившего избирательный список в Кристийне Андрея Новикова, предстоящие местные выборы очень важны, потому что, только одержав победу на них, партия сможет продолжить начатую работу по развитию города, который уже является самой инновационной столицей в мире. ”Находясь у власти, центристы сделали общественный транспорт в столице бесплатным, а также стояли у истоков глобальных начинаний на государственном уровне. Все это необходимо защищать и продолжать работу по развитию этого направления, но все это будет возможным, если наша партия останется у руля власти. Иначе, как уже обещают наши политические конкуренты, все это просто канет в лету”, — отметил Новиков, добавив, что главной целью партии является абсолютная победа.

Действующий старейшина Пирита Тынис Мёльдер отметил, что за несколько лет этот район изменился в лучшую сторону. ”За все то время, что Центристская партия находится у власти в Таллинне, было сделано очень многое, более того, своей очереди дожидаются другие масштабные проекты, которые мне, как старейшине Пирита, хотелось бы претворить в жизнь”, — сказал Мёльдер. В качестве примера он привел вышедшие на финишную прямую строительные работы вокруг школы Меривалья, только предстоит строительство детского сада Козе, а также подготовка детальной планировки пляжа в Пирита. ”С каждым годом увеличивается численность населения нашего района. Пирита стал местом, где стремятся жить и уже живут молодые семьи, которые ценят безопасность, окружающую среду и красивую природу, которая их окружает”, — подытожил Мёльдер.

Напомним, что традиционно по понедельникам Совет Таллинна Центристской партии приоткрывает завесу тайны предстоящих местных выборов. Ранее центристы уже обнародовали имена политиков, который возглавят избирательные списки в Ласнамяэ — Михаил Кылварт, в Мустамяэ — Таави Аас, в Хааберсти — Виктор Васильев и в Пыхья-Таллинне — Яна Тоом.