Центристы — однопартийцам и избирателям: никакой культ не может заменить конкретный план действий

"Выборы — это не выражение недовольства. 15 октября будут выбирать политическую силу, которой делегируют решение конкретных проблем. В свете этого никакой культ не может заменить конкретную и продуманную программу действий", - говорится в обращении Центристской партии на тему созданного Эдгаром Сависааром и Ольгой Ивановой избирательного союза.

Публикуем обращение, под которым подписались председатель партии Юри Ратас и руководители округов, в полном объеме:

"Центристская партия заручалась доверием избирателей в Таллинне на местных выборах четыре раза. По-другому, без поддержки избирателей, это сделать невозможно. Мы работали единой командой, и абсолютная победа на выборах дала возможность сделать бесплатным общественный транспорт, поддержать пожилых и молодых, осуществить программу строительства муниципального жилья, а также обеспечить поддержку города тем, кто нуждается в помощи.

Большие дела не остаются незамеченными.Самый популярный кандидат на пост мэра — это нынешний исполняющий обязанности мэра Таави Аас, а самая большая поддержка — у Центристской партии, которой доверяет почти половина таллиннцев.

На государственном уровне под руководством Центристской партии вырастет доход людей с низкой и средней зарплатой, уменьшатся очереди к врачам, вне зависимости от места работы и зарплаты люди смогут рассчитывать на более справедливую пенсию, поддерживая таким образом фермеров, ценя образование и людей, занятых в этой сфере — учителей и работников дошкольных учреждений. Это те принципы, которые Центристская партия отстаивала годами, будучи в оппозиции, и реализацией которых у нас теперь есть возможность руководить.

Все это можно поддержать только голосуя за Центристскую партию или будучи кандидатом от партии на выборах. Поэтому понятно, что наши конкуренты приветствуют появление избирательных союзов, результаты на выборах которых могут доставить им радость.

Центристская партия не может позволить себе сказать, что ей нечего терять. Члены партии — это 15 000 человек, говорящих на разных языках, с разным уровнем образования и разного возраста — на своих рабочих местах вносят свой вклад в общественную жизнь и политику, и для нас это крайне важно. Около 500 кандидатов в Таллинне и 2000 по всей Эстонии хотят сделать жизнь в стране лучше для всех. Вклад этих людей и их желание не могут оставить равнодушными ни партию, ни избирателей. Почти 150 000 голосов на выборах в парламент и 200 000 в поддержку Центристской партии на местных выборах — это доверие, которое мы не можем обмануть.

Выборы — это не выражение недовольства. 15 октября будут выбирать политическую силу, которой делегируют решение конкретных проблем. В свете этого никакой культ не может заменить конкретную и продуманную программу действий.

Поддержим большую и сильную, заботящуюся друг о друге и избирателях Центристскую партию! Выиграем вместе выборы в Таллинне и по всей Эстонии!"