Центристы объявили о возвращении в госбюджет 220 000 евро

Пресс-сообщение соответствующего содержания крупнейшая политическая сила страны распространила утром в понедельник, 18 февраля.

В том, что предписание выполнено, заверил генсек Центристской партии Михаил Корб. По его словам, этот шаг не повлияет ни на нынешнюю предвыборную кампанию партии, на на ее финансирование.

Получить комментарии Комиссии по надзору за финансированием партий пока не удалось.

Ранее центристы пытались получить у комиссии отсрочку при возвращении в госбюджет указанную сумму, но в этом партии было отказано. Данный отказ Центристская партия обжаловала в суде.