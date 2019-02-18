Центристы объявили о возвращении в госбюджет 220 000 евро

По заверению генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, партия выполнила предписание Комиссии по надзору за финансированием партий и вернула в госбюджет 220 тысяч евро.

”Сделанное незадолго до выборов в Рийгикогу предписание касается решения предыдущего руководства партии, с принятия которого прошло более 10 лет. Конечно же, это не очень приятная вещь. Но нынешнему руководству партии приходится заниматься решением этих и других вопросов”, — отметил Корб.

Он отметил, что тем не менее считает прискорбным, что комиссия не дала партии возможности оплатить предписание частями. ”Мы считаем, что ни одного юридического и содержательного объяснения этому решению дано не было. Мы обращались просьбой дать оценку действиям комиссии в суд, который, впрочем, взял нашу жалобу на рассмотрение”, — объяснил Корб.

Генеральный секретарь Центристской партии отметил, что на оплату предвыборной кампании вышеупомянутое предписание не повлияет. ”Благодарим всех членов нашей партии, которые нашли возможность финансово поддержать партию. Конечно же, нам следует теперь более тщательно следить за нашими тратами и работать во имя того, чтобы финансовые дела партии были в порядке”, — сказал Корб.

Корб признал, что решения предыдущего руководства оказали негативное влияние на партию и большая часть средств, полученных с продажи бюро по адресу Тоом-Рюйтли, пошла на оплату и исправление предыдущих ошибок. ”Нынешний председатель и руководство Центристской партии неоднократно заявляли о том, что финансовые дела партии должны быть прозрачными и честными. Нам следует решить все предыдущие проблемы, что оставить этот сложный период позади”, — сказал Михаил Корб