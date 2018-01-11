11.01.2018, 11:37

Центристы обсудят поведение Ивановой, отказавшейся голосовать по вотуму недоверия Симсон

 (25)
rus.delfi.ee
EST
Olga Ivanova
Olga IvanovaFoto: Madis Veltman

Парламентская фракция Центристской партии недовольна тем, что Ольга Иванова не проголосовала по вотуму недоверия министру экономики Кадри Симсон, и планирует поднять этот вопрос.

Исключенная из партии, но по-прежнему состоящая в парламентской фракции Иванова была единственным депутатом, который не проголосовал по вотуму недоверия, сообщает rus.err.ee.

"Мы были уверены в прочности коалиции и провале вотума недоверия. Роль членов фракции означает сплоченность и поддержку и во время нападок. Особенно тогда, когда обвинения не только безосновательны, но и основываются на ложных утверждениях, как в отношении Симсон. Обязательно обсудим результаты голосования во фракции", — сказал пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги.

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Председатель центристской фракции Керсти Сараппуу сказала ERR, что поведение Ивановой было подозрительным и стало сюрпризом для фракции.

"Она была в зале, мы побеседовали до начала заседания и говорили о том, что было бы хорошо, если бы она защитила единство фракции и она не возразила мне", — сказала Сарапуу, назвав поведение Ивановой неуместным.

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