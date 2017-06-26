Центристы обсудили возможность баллотироваться вне списка партии

На сегодняшнем собрании правления Центристской партии было принято решение, что правления отделений, округов или партии должны рассматривать случаи участия в выборах в других партиях или в списках избирательных союзов, а также давать им оценку.

Генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб сказал, что считает очень важным составить избирательные списки Центристской партии во всех самоуправлениях. ”Опросы последних месяцев четко дают понять, что поддержка Центристской партии со стороны избирателя очень велика. Считаю, что членам партии необходимо проделать большую работу для создания сильных списков Центристской партии”, — заверил Корб.

Правлением было принято решение, что в соответствии с уставом партии правления отделений, округов и партии должны дать оценку и тем, кто собирается на местных выборах в 2017 году баллотироваться в других партиях либо в избирательных союзах. ”Мы ждем, что все члены партии будут баллотироваться под флагом Центристской партии по всей Эстонии. У нас сильная поддержка и избиратель ценит нашу политику”.