Центристы обнародовали предвыборную программу для Таллинна

Центристская партия сегодня обнародовала предвыборную программу, с которой выступит на местных выборах в Таллинне. Программа включает в себя 181 пункт.

Кандидат на пост мэра Таллинна от Центристской партии Таави Аас отметил, что главными программными пунктами партии являются рост пособия до 100 евро ко дню рождения для пенсионеров, сокращение очередей к врачам и строительство Таллиннской больницы. Кроме того, центристы обеспечат каждому ребенку бесплатный кружок по интересам, а горожанам и гостям столицы предложат обслуживание на трех языках (эстонском, русском и английском), а также повысят уровень преподавания эстонского языка в русскоязычных детских садах, сообщается в пресс-релизе Центристской партии.

”В нашей программе нет ни одного предвыборного обещания, которое мы не смогли бы претворить в жизнь за четыре года. Это не пустые слова, а план работы, который мы наметили для себя и приступим к его выполнению сразу же, как только получим соответствующий мандат от горожан”, — заверил Таави Аас.

Аас добавил также, что Центристская партия обещает продолжить реконструировать детские сады и школы Таллинна, пока ни одно здание не превратится в современное. ”В сотрудничестве с государством мы приведем в порядок Горхолл, построим дорогу Рейди и создадим в городе целую сеть велодорожек, которые смогут конкурировать по качеству и протяженности с дорожками, в столицах северных стран, а также построим парковочные дома и многое другое, чтобы улучшить городскую среду”, — добавил кандидат на пост столичного градоначальника.

Кроме того, Центристская партия обещает удвоить сумму, которая пойдет на улучшение городской среды, более того, в столичных парках появятся люди, который будут следить за порядком. В предвыборной программе Таллинна обозначены все крупные проекты, которые планируется осуществить во всех частях города.

Программа была утверждена Таллиннским советом Центристской партии, целиком ознакомится с предвыборными пунктами можно на русском языке здесь и здесь.