Центристы не поддержат вотум недоверия Урмасу Рейнсалу

На сегодняшнем заседании фракции Центристской партии было принято решение, что депутаты-центристы не поддержат вотум недоверия министру юстиции Урмасу Рейнсалу, сообщает пресс-лужба фракции.

По словам председателя фракции Керсти Сарапуу, любому насилию, как физическому, так и психологическому, не может быть оправдания.

”Все безоговорочно члены фракции Центристской партии осуждают любое насилие, в том числе против женщин. Это недопустимо. Высказывание министра юстиции не было удачным, и я рада, что Урмас Рейнсалу признал свою ошибку и публично извинился за свои слова. Я верю, что это было сделано искренне”, — заявила Сарапуу.

Сарапуу отметила, что действующая оппозиция задалась целью выразить вотум недоверия всем министрам, превратив сам процесс в охоту на ведьм.

”Вотум недоверия — это тот рычаг, который оппозиция должна использовать, имея лишь веские основания. Но то, что мы видим сейчас — это настоящая охота на ведьм, без веских доводов, доказательств и причин. Реформистам пора бы уже привыкнуть к своему статусу и прекратить использовать парламент в собственных интересах”, — сказала Сарапуу.

Как отметила Сарапуу, достойно сожаления, что реформисты используют вотум недоверия в своих корыстных целях и заставляют другие оппозиционные партии плясать под их дудку.

”Еще до вотума недоверия Кадри Симсон реформисты заявляли, что им все равно кому выдвигать вотум недоверия, все их силы сегодня направлены на то, чтобы подорвать доверие к правительству. Вот такое поведение требует порицания, когда оппозиция вместо конструктивной критики и сотрудничества идет на поводу своих собственных амбиций”, — сказала Сарапуу.