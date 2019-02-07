Центристы не хотят выплачивать Петтаю 1,2 млн евро и намерены обратиться в суд

Корб подчеркнул, что нет ни одного договора, счета или других доказательств того, что в 2009-2015 годах Midfield OÜ не представила счета на сумму более 1,27 миллиона евро, и это неоднократно доказывалось Комиссии по надзору за финансирование партий, сообщает партия в пресс-релизе.

”Напротив, в 2009–2016 годах мы заплатили 2 253 424,98 евро в пользу Midfield OÜ. К этой сумме было добавлено еще 533 000 евро, согласно решению Арбитражного суда. Мы оплатили все услуги и даже больше”, — сказал Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что Центристская партия оплатила счета OÜ Midfield в большей степени, чем OÜ Midfield, в свою очередь, своим поставщикам. ”Кроме того, комиссия так и не проверила финансовый отчет за 2014, представленный Петтай, с фактической финансовой ситуацией и бухгалтерией фирмы Петтай”, — отметил Корб.

Корб отметил, что партия подробно ответила Комиссии по надзору за финансированием партий на представленные вопросы. Более того, партия также указала на ложные утверждения и разногласия, которые, к сожалению, комиссия не посчитала нужным принять во внимание. ”Не было доказано, что счета, представленные Pettai, имеют отношение к Центристской партии, и это было признано самой Комиссией, которую, однако, не смутила это факт при принятии решения”, — признался Корб.

Например, Петтай, помимо прочего, также представил требование по неоплаченному счету за книгу ”Правда об Эстонии” и за ее издательство, хотя данное творение не имеет никакого отношения к Центристской партии. Издателем данной книги была указана фирма OÜ Midfield