07.02.2019, 15:30

Центристы не хотят выплачивать Петтаю 1,2 млн евро и намерены обратиться в суд

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31
Keskerakonna uue büroo avamine - Narva mnt 31Foto: Rauno Volmar

Сегодня Комиссиия по надзору за финансированием партий постановила, что Центристская партия должна заплатить фирме Пааво Петтая Midfield OÜ 1,2 миллиона евро за предоставленные услуги. Генеральный секретарь партии Михаил Корб сообщил, что центристы намерены обратиться в суд.

Корб подчеркнул, что нет ни одного договора, счета или других доказательств того, что в 2009-2015 годах Midfield OÜ не представила счета на сумму более 1,27 миллиона евро, и это неоднократно доказывалось Комиссии по надзору за финансирование партий, сообщает партия в пресс-релизе.

”Напротив, в 2009–2016 годах мы заплатили 2 253 424,98 евро в пользу Midfield OÜ. К этой сумме было добавлено еще 533 000 евро, согласно решению Арбитражного суда. Мы оплатили все услуги и даже больше”, — сказал Корб.

Генеральный секретарь добавил также, что Центристская партия оплатила счета OÜ Midfield в большей степени, чем OÜ Midfield, в свою очередь, своим поставщикам. ”Кроме того, комиссия так и не проверила финансовый отчет за 2014, представленный Петтай, с фактической финансовой ситуацией и бухгалтерией фирмы Петтай”, — отметил Корб.

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Корб отметил, что партия подробно ответила Комиссии по надзору за финансированием партий на представленные вопросы. Более того, партия также указала на ложные утверждения и разногласия, которые, к сожалению, комиссия не посчитала нужным принять во внимание. ”Не было доказано, что счета, представленные Pettai, имеют отношение к Центристской партии, и это было признано самой Комиссией, которую, однако, не смутила это факт при принятии решения”, — признался Корб.

Например, Петтай, помимо прочего, также представил требование по неоплаченному счету за книгу ”Правда об Эстонии” и за ее издательство, хотя данное творение не имеет никакого отношения к Центристской партии. Издателем данной книги была указана фирма OÜ Midfield

Кроме того, эксперт, на чье мнение опиралась комиссия по надзору за финансированием партии, при вынесении своего решения, не смог доказать обоснованность своих выводов, а также не привлек партию для экспертной оценки. Поэтому, по мнению юристов Центристской партии, он сам нарушил закон.

Корб сказал, что, учитывая множество противоречий, а также то, что Петтай не обратился в суд и что любые претензии истекли бы по закону, решение Комиссии по надзору за финансированием партий является непонятным. ”Маловероятно, что, если бы Петтай имел столь большие обязательства, фирма Midfield не подала бы судебный иск для востребования долгов. Вместо этого бизнесмен обратился в Комиссию по надзору за финансированием партия, где политики, несмотря на явные противоречия, приняли прискорбное решение перед выборами. Я абсолютно убежден, что суд опровергнет аргументы как комиссии, так и Pettai”, — подчеркнул Корб.

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