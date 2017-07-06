06.07.2017, 16:50

Центристы на местных выборах: вместе или врозь? Кылварт встревожен, Тоом критикует СМИ

 (28)
Анна Пылд
Анна Пылд
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор
EST
Yana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm ÕdeYana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm Õde
Yana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm ÕdeYana Toom. Pressikonverents hotellis Kolm ÕdeFoto: Karin Kaljuläte

Завтра днем выяснится, пойдут ли центристы на муниципальные выборы единой командой, или же т. н. крыло Тоом и Сависаара объявит о создании отдельного избирательного списка.

Яна Тоом сказала на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, что в отдельном списке значатся 93 члена партии. Возглавляет его Эдгар Сависаар, ведущие активистки — ”три сестры”: Яна Тоом, Ольга Иванова, Оудекки Лооне.

Михаил Кылварт, выступающий за единство избирательного списка и являющийся одной из ключевых фигур в обсуждении, сказал Delfi, что он не комментирует содержание переговоров: ”Мы договорились, что о сути не говорим”. В то же время он заверил, что завтра днем должен стать известен результат.

ТОП

Таким образом, сегодня — последний день активных переговоров. ”Может состояться пресс-конференция, но трудно сказать, в какой форме”, — сказал Кылварт. ”Абсолютно честно: я не знаю”, — признался Кылварт и добавил, что ситуация его тревожит. Сам политик уверен, что Центристская партия должна быть представлена на муниципальных выборах единым списком.

Яанус Карилайд, также выступающий за единство партии, вчера не пожелал дать какую-либо оценку ситуации. ”Я бы подождал эти два дня, дадим же им возможность приспособиться к новым обстоятельствам в Центристской партии, и тогда посмотрим, приживутся ли они или нет”, — прокомментировал он.

Карилайд также надеется, что ”три сестры” опомнятся, поскольку нынешняя сложившаяся ситуация подрывает доверие к партии, которое ей оказали и эстонцы, и русские.

Тоом: СМИ бегут впереди паровоза

Яна Тоом раскритиковала освещение на Delfi темы возможного создания отдельного избирательного списка. Сегодня на ее странице опубликован следующий пост:

”СМИ бегут впереди паровоза”, — заявила сегодня депутат Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом.

Последней каплей для нее стал появившийся на Delfi материал под грохочущим заголовком ”Решение последней минуты: развалится ли Центристская партия?” В публикации говорится, что в полдень 7 июля выяснится, пойдет Центристская партия на местные выборы единой командой или ”отдельным списком отколется от нее лагерь Яны Тоом и Эдгара Сависаара”.

”Не знаю, каким образом прессе уже точно известно, что произойдет в Центристской партии в полдень 7 июля, но точно знаю, что людям, ведущим переговоры, это известно лучше. И, когда придет время, о результатах переговоров мы сами сообщим и пресс-конференцию сами созовем”, — сказала Яна Тоом”.

Ратас: Тоом — за программные убеждения партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас заверил, что депутат Европарламента Яна Тоом за программные убеждения партии и за политику, проводимую правительством, значится в пресс-релизе. ”Любые другие утверждения не отвечают действительности и не имеют под собой никаких оснований”.

”Яна Тоом поддерживает правительство, возглавляемое Центристской партией и наши общие убеждения, обозначенные в программе партии. Она неоднократно это подтверждала общественности. Я полностью опровергаю утверждения Яануса Карилайда, которые были опубликованы сегодня в газете Lääne Elu. Любые разногласия, возникающие между людьми, необходимо решать за общим столом переговоров, а не посредством СМИ”, — отметил Ратас.

”Наши избиратели ждут от Центристской партии единого и сильного партийного избирательного списка. Вместе мы сможем и дальше говорить от имени людей и работать над сплочением общества, не делая разницы между людьми ни по национальному признаку, ни по языку общения, возрасту или месту жительства”, — отметил Ратас.

”Большое доверие к Яне Тоом со стороны Центристской партии подтверждается тем, что мы выбрали ее первым номером в избирательном округе Пыхья-Таллинна. Я подтверждаю, что я по-прежнему поддерживают решение однопартийцев и уверен, что Яна Тоом должна возглавлять партийный список в этом столичном районе”, — сказал Ратас.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии