Центристы на местных выборах: вместе или врозь? Кылварт встревожен, Тоом критикует СМИ

Завтра днем выяснится, пойдут ли центристы на муниципальные выборы единой командой, или же т. н. крыло Тоом и Сависаара объявит о создании отдельного избирательного списка.

Яна Тоом сказала на пресс-конференции, состоявшейся на прошлой неделе, что в отдельном списке значатся 93 члена партии. Возглавляет его Эдгар Сависаар, ведущие активистки — ”три сестры”: Яна Тоом, Ольга Иванова, Оудекки Лооне.

Михаил Кылварт, выступающий за единство избирательного списка и являющийся одной из ключевых фигур в обсуждении, сказал Delfi, что он не комментирует содержание переговоров: ”Мы договорились, что о сути не говорим”. В то же время он заверил, что завтра днем должен стать известен результат.

Таким образом, сегодня — последний день активных переговоров. ”Может состояться пресс-конференция, но трудно сказать, в какой форме”, — сказал Кылварт. ”Абсолютно честно: я не знаю”, — признался Кылварт и добавил, что ситуация его тревожит. Сам политик уверен, что Центристская партия должна быть представлена на муниципальных выборах единым списком.

Яанус Карилайд, также выступающий за единство партии, вчера не пожелал дать какую-либо оценку ситуации. ”Я бы подождал эти два дня, дадим же им возможность приспособиться к новым обстоятельствам в Центристской партии, и тогда посмотрим, приживутся ли они или нет”, — прокомментировал он.

Карилайд также надеется, что ”три сестры” опомнятся, поскольку нынешняя сложившаяся ситуация подрывает доверие к партии, которое ей оказали и эстонцы, и русские.

Тоом: СМИ бегут впереди паровоза

Яна Тоом раскритиковала освещение на Delfi темы возможного создания отдельного избирательного списка. Сегодня на ее странице опубликован следующий пост:

”СМИ бегут впереди паровоза”, — заявила сегодня депутат Европарламента и член правления Центристской партии Яна Тоом.

Последней каплей для нее стал появившийся на Delfi материал под грохочущим заголовком ”Решение последней минуты: развалится ли Центристская партия?” В публикации говорится, что в полдень 7 июля выяснится, пойдет Центристская партия на местные выборы единой командой или ”отдельным списком отколется от нее лагерь Яны Тоом и Эдгара Сависаара”.

”Не знаю, каким образом прессе уже точно известно, что произойдет в Центристской партии в полдень 7 июля, но точно знаю, что людям, ведущим переговоры, это известно лучше. И, когда придет время, о результатах переговоров мы сами сообщим и пресс-конференцию сами созовем”, — сказала Яна Тоом”.

Ратас: Тоом — за программные убеждения партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас заверил, что депутат Европарламента Яна Тоом за программные убеждения партии и за политику, проводимую правительством, значится в пресс-релизе. ”Любые другие утверждения не отвечают действительности и не имеют под собой никаких оснований”.

”Яна Тоом поддерживает правительство, возглавляемое Центристской партией и наши общие убеждения, обозначенные в программе партии. Она неоднократно это подтверждала общественности. Я полностью опровергаю утверждения Яануса Карилайда, которые были опубликованы сегодня в газете Lääne Elu. Любые разногласия, возникающие между людьми, необходимо решать за общим столом переговоров, а не посредством СМИ”, — отметил Ратас.

”Наши избиратели ждут от Центристской партии единого и сильного партийного избирательного списка. Вместе мы сможем и дальше говорить от имени людей и работать над сплочением общества, не делая разницы между людьми ни по национальному признаку, ни по языку общения, возрасту или месту жительства”, — отметил Ратас.

”Большое доверие к Яне Тоом со стороны Центристской партии подтверждается тем, что мы выбрали ее первым номером в избирательном округе Пыхья-Таллинна. Я подтверждаю, что я по-прежнему поддерживают решение однопартийцев и уверен, что Яна Тоом должна возглавлять партийный список в этом столичном районе”, — сказал Ратас.