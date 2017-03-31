Центристы и EKRE хотят временно приостановить э-выборы

По мнению вице-председателя Центристской партии Яануса Карилайда, а также вице-председателя фракции EKRE в Рийгикогу Хенна Пыллуааса, система электронных выборов нуждается в международной проверке, результаты которой либо подтвердят безопасность системы, либо нет, сообщает фракция Центристской партии.

Депутат парламента Яанус Карилайд отметил, что проведение международного аудита позволит удостовериться в том, действительно ли э-выборы безопасны и способны вынести любые хакерские атаки. Особенно актуально это в свете того, что на предстоящих местных выборах будет использоваться устаревшее программное обеспечение.

”Весьма прискорбно, что годами мы стоим перед одной и той же проблемой, связанной с программным обеспечением. Это ясно показывает, что необходимо провести международную проверку всей системы”, — сказал Карилайд.

По словам политика, проведение аудита должны поддержать все стороны, вне зависимости от того, являются ли они сторонниками или противниками инфотехнологий.

”Если безопасность является для нас приоритетом, и если мы абсолютно уверены в том, что система э-выборов совершенна, то нам нечего бояться и мы должны позволить независимым экспертам провести проверку”, — посчитал Карилайд.

Вице-председатель фракции EKRE Хенн Пыллуаас отметил, что довольно много людей, в том числе и он сам, сталкивались с различными сбоями работы системы и проблемами.

”Вообще-то, обо всех слабых и проблемных местах э-выборов хорошо известно, но клуб сторонников этой системы является закрытым и предназначен лишь для избранных, поэтому от любой критики они отбиваются весьма умело и точно, а защищают себя незнакомыми для других аргументами”, — сказал Пыллуаас, по мнению которого система э-выборов не должна служить на пользу лишь узкому кругу лиц.

С мнением своего политического оппонента согласился и Яанус Карилайд, отметил, что программу Spotify или интернет-банки нельзя сравнивать с демократическими процессами.

”Во-первых потому, что выборы — это основополагающий принцип демократии, который нельзя подвергать неоправданным рискам. Во-вторых, избиратель никогда не сможет узнать, что его э-голос был украден или пропал, и это в отличие от платежей в интернет-банке, где можно проверить, точно ли средства ушли нужному получателю”, — добавил Карилайд.

По мнению обоих политиков, э-выборы превратились в Эстонии в своего рода ”священную корову”, которую нельзя критиковать, а если кто-то решился на это, он тут же будет обвинен в том, что пытается разрушить доброе имя Эстонии. Именно поэтому международная проверка так необходима, чтобы э-выборам вновь стало доверять население.

”В ситуации, когда появляется новости о том, что на крупнейшем предприятии Ида-Вирумаа была установлена вредоносная шпионская программа, когда в США разгорается скандал с э-письмами высокопоставленных чиновников и политиков, а из-под носа ФБР уводят важные э-документы, сторонник э-голосования должны понимать, что система должна вызывать доверие и быть безопасной не только на словах, но и на деле” — отметил Карилайд.