Центристы хотят переизбрать нынешнее руководство парламентской фракции

На заседании правления Центристской партии было решено поддержать на внутрипартийных выборах переизбрание действующего руководства: на посту вице-спикера Энна Ээсмаа и на посту председателя фракции Керсти Сарапуу, сооющает пресс-служба партии.

23 марта состоятся выборы руководства Рийгикогу. Помимо спикера и вице-спикеров, состоятся и внутрифракционные выборы председателя и его заместителей. В настоящее время один из постов вице-спикера Рийгикогу занимает центрист Энн Ээсмаа. Центристскую фракцию в парламенте возглавляет Керсти Сарапуу, а ее заместителями являются Эрки Сависаар и Валерий Корб.

”Энн Ээсмаа — достойный и опытный политик, заслуживающий уважения. На посту вице-спикера он показал себя беспристрастным руководителем пленарных заседаний. Его умения выслушать все заинтересованные стороны, в том числе по самым сложным и спорным вопросам делают его достойным и единственно правильным кандидатом на пост вице-спикера.” — сказал председатель Центристской партии Юри Ратас, комментируя решение правления партии.

Помимо прочего, правление партии решило поддержать переизбрание действующего руководства центристской фракции во главе с Керсти Сарапуу.

”Разумеется, мы выступаем за то, чтобы как глава фракции Керсти Сарапуу, так и ее заместители — Эрки Сависаар и Валерий Корб — продолжили руководить фракцией. Они показали себя умелыми руководителями, которые способны поддерживать работоспособность фракции и дух единства. У парламентской фракции нашей партии значимая роль воплощать на уровне Рийгикогу наши программные идеи отстаивать политические интересы партии. Кроме того, действующее руководство представляет сразу несколько различных регионов и таким образом имеет широкое представление об ожиданиях и надеждах населения относительно развития и деятельности государства” — отметил Юри Ратас.