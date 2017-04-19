Центристы хотят наградить орденом завсегдатая ежегодника КаПо Алексея Семенова

Власти Таллинна хотят наградить орденом директора MTÜ Inimõiguste Teabekeskus Алексея Семенова за долгосрочную и активную работу эстонским социологом и правозащитником.

КаПо в своем ежегоднике эту же самую его деятельность назвала частью российской политики в Эстонии, в рамках которой распространяется ложная информация о нарушении прав человека в Эстонии.

Таллиннская горуправа во главе с Таави Аасом сегодня послала в горсобрание законопроект, в соответствии с которым орденом за заслуги следует наградить пару десятков человек, многие из которых — центристы или сотрудники горуправы. Один из них — и центрист Семенов.