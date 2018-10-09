Центристы готовы восстановить военизированную погранохрану из солдат-срочников

Рийсалу уточнил, что речь идет не о воссоздании департамента погранохраны как отдельной структуры, а об использовании для охраны границы солдат срочной службы под общим управлением МВД.

"Принято решение, что число солдат-срочников должно увеличиваться. В такой ситуации Силы обороны могли бы проводить их военное обучение, но их дальнейшая служба могла бы проходить в ротах погранохраны в сфере управления Министерства внутренних дел", — сказал центрист.

По его мнению, это позволило бы эффективно объединить ресурсы двух министерств: "Это выглядело бы так, что солдаты-срочники проходят базовый курс в Силах обороны. Затем получают подготовку по охране границы в подразделении военной полиции. А оттуда отправляются на пограничную практику, где они смогут реально охранять границу. Это означает, что мы объединим ресурсы двух министерств, но существенно повысим эффективность гособороны".