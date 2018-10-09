Центристы готовы восстановить военизированную погранохрану из солдат-срочников

Одним из главных обещаний в посвященном гособороне разделе предвыборной программы Центристской партии станет восстановление военизированной погранохраны в виде отправки на границу солдат-срочников после прохождения ими базового курса военной подготовки, сообщает rus.err.ee ос ссылкой на интервью ERR Айвар Рийсалу, который отвечает за подготовку предвыборных тезисов центристов в сфере гособороны.
Рийсалу уточнил, что речь идет не о воссоздании департамента погранохраны как отдельной структуры, а об использовании для охраны границы солдат срочной службы под общим управлением МВД.
"Принято решение, что число солдат-срочников должно увеличиваться. В такой ситуации Силы обороны могли бы проводить их военное обучение, но их дальнейшая служба могла бы проходить в ротах погранохраны в сфере управления Министерства внутренних дел", — сказал центрист.
По его мнению, это позволило бы эффективно объединить ресурсы двух министерств: "Это выглядело бы так, что солдаты-срочники проходят базовый курс в Силах обороны. Затем получают подготовку по охране границы в подразделении военной полиции. А оттуда отправляются на пограничную практику, где они смогут реально охранять границу. Это означает, что мы объединим ресурсы двух министерств, но существенно повысим эффективность гособороны".
Ранее по вопросу восстановления военизированной погранохраны конкретнее остальных политических партий высказывалась Консервативная народная партия (EKRE), и, по словам ее лидера Марта Хельме, консерваторы без выполнения этого условия не согласятся войти в коалиционное правительство.