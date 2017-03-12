Центристы готовы передать Таллинну бренды "Столица", Pealinn и Raepress

Городской секретарь Таллинна Тоомас Сепп на этой неделе направил генсеку Центристской партии Яаку Аабу предложение о бесплатной передаче городу зарегистрированных на имя политической силы торговых марок "Столица", Pealinn и Raepress.

Как отметил Сепп, городская канцелярия Таллинна готова оплатить расходы, связанные с оформлением смены юридического владельца торговых марок, передает rus.err.ee.

"В понедельник пройдет собрание правления Центристской партии, на котором этот вопрос будет обсуждаться. Скорее всего, упомянутые торговые марки будут переданы Таллинну", — сказал в воскресенье, 12 марта, корреспонденту портала rus.err.ee генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб.

Вопрос о принадлежности торговых марок и доменных имен главных таллиннских СМИ Pealinn и "Столица" во второй половине февраля подняла депутат Таллиннского горсобрания от Социал-демократической партии Марис Сильд.

"Речь идет о крупном мошенничестве, в ходе которого Центристская партия прячет себе в карман деньги города", — сказала Сильд.