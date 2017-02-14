Центристской партии не удалось избавиться от связанных с делом Сависаара обвинений

Новый председатель Центристской партии Юри Ратас неоднократно выражал желание избавиться от обвинений партии в коррупции, связанных с судебным делом Эдгара Сависаара, при необходимости и при помощи соглашения.

В итоге избавиться от обвинений так и не удалось и в четверг состоится предварительное слушание по процессу, где среди обвиняемых выступит и Центристская партия. Сависаара обвиняют в получении взяток, а партия включена в список обвиняемых, так как по мнению прокуратуры, полученные взятки шли на финансирование партии.

На предварительном слушании в четверг будут решены организационные вопросы процесса, например, даты проведения заседаний. Центристскую партию будет представлять адвокат Оливер Няэс.

По словам пресс-секретаря партии Яака Яаба, центристы заинтересованы в скорейшем разрешении дела: "Если партия окажется в чем-то виновна, то мы готовы выполнить соответствующее постановление. Обвинение в отношении партии напрямую связано с действиями Эдгара Сависаара и предъявленными ему обвинениями”.

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Ааб добавил, что партия готова рассмотреть соглашение, если судебное разбирательство даст основу для этого.

Сависаар же заявил, что он ни в чем не виновен. Если бывший председатель партии решит довести дело до Государственного суда, готова ли партия в течение многих лет участвовать в судебном процессе?

По словам Ааба, партия надеется все же прийти к соглашению, и судебное разбирательство все прояснит.

Напомним, Госпрокуратура обвиняет Сависаара в использовании средств городского бюджета в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также в четырех эпизодах получения взяток и получении запрещенного пожертвования в крупном размере для Центристской партии