Центристская партия вернула Таллинну за Сависаара более 116 000 евро

Согласно решению Комиссии по надзору за финансированием политических партий (ERJK), Центристская партия вернула Таллинну 116 642 евро, который бывший мэр столицы Эдгар Сависаар потратил на свою предвыборную рекламу, сообщает rus.err.ee.

ERJK в своем предписании, сделанном в январе 2015 года, обязала Эдгара Сависаара вернуть городу Таллинну запрещенные пожертвования на общую сумму 116 642 евро и устранить недостатки в отчетах Центристской партии о предвыборной кампании на местных выборах в 2013 году, а также предоставить комиссии доказательства о выполнении этих обязательств.

Предвыборная реклама Сависаара оплачивалась за счет городских средств. Речь идет о кампании оздоровительного движения "Таллинн двигается" ("Tallinn liigub") и рекламе на открытии стадиона в Хийу.

Сависаар оспорил предписание в суде, точка в судебных спорах была поставлена 10 ноября прошлого года, когда Госсуд отказал в рассмотрении его апелляции. Таким образом решение комиссии вступило в силу.