Центристская партия в июне вновь привлекла основное внимание СМИ

В июне среди парламентских партий Эстонии наибольшего внимания СМИ удостоились центристы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фирмой Meedius по заказу ERR.

В июне Центристская партия была упомянута в 1267 статьях, отмечает новостной портал ERR.

Далее идут реформисты (728), IRL (721), социал-демократы (516), EKRE (247) и свободники (161), передает rus.err.ee.

В целом число упоминаний политических партий по сравнению с маем снизилось более чем на 10%.

Центристов в основном упоминали в связи с деятельностью Юри Ратаса (внутрипартийная жизнь, сохранение правительственной коалиции), но на виду были также Эдгар Сависаар (судебный процесс, так называемый "Список Сависаара") и Яна Тоом (муниципальные выборы).