Центристская партия решила выплатить городу 117 000 евро вместо Сависаара

Комиссия по надзору за финансированием партий сделала Эдгару Сависаару предписание возвратить Таллинну 117 000 евро, потраченные на предвыборную кампанию. Сегодня Центристская партия сообщила комиссии, что выполнит предписание за Сависаара.

”Сегодня утром, перед собранием, партия прислала нам письмо о том, что готова взять на себя исполнение предписания Эдгару Сависаару”, — сказала Delfi финансовый советник комиссии Зоя Массо.

”Мы решили, что отведем на выплату четыре месяца, так что выплачивать надо будет по четверти от этой суммы ежемесячно”, — добавила она.

Первую часть необходимо оплатить к 15 февраля.

Напомним, что государственный суд не удовлетворил жалобу Эдгара Сависаара на решения административного и окружного суда, которые в свою очередь оставили неудовлетворенным его жалобу в отношении предписания комиссии по финансированию партий (ERJK).

Сависаар должен вернуть Таллинну ”запрещенное пожертвование” в размере 116 643 евро.

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Суд отметил, что у ERJK имеет право проверить, сосуществуют ли действия баллотирующегося в партийных списках человека закону партии и сделать необходимые предписания.

К запрещенным пожертвованием относятся также те действия, в ходе которых самоуправление, то есть юридическое лицо, оплачивает рекламу, которая рекламирует члена партии в общественном месте с целью оказания влияния на избирателя, а не с целью продвижения общественных интересов или выполнения общественных задач. Таким образом, член партии получает от юридического лица благо, выраженное в денежном эквиваленте, что является противозаконным.

Госсуд поддержал решение судов низших инстанций о том, что экспонируемая в публичных местах реклама (плакаты на стадионе ”Хийу” и реклама на ПБК) относится к категории запрещенных пожертвований.

Таким образом, предписание комиссии о возвращении Сависааром Таллинну 116 642 евро и 98 центов осталось в силе.