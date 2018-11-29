29.11.2018, 18:23

Центристская партия проведет сегодня 85-ю народную встречу

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Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019
Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019Foto: Karin Kaljuläte

Начиная с ноября прошлого года Центристская партия провела ровно 85 народных встреч по всей Эстонии, приуроченных к 100 летию Эстонской Республики. Всего во встречах приняло участие свыше 4000 человек. Целью партии является провести 101 народную встречу к началу нового года.

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, к юбилею Эстонской Республики центристы хотели предложить жителям Эстонии, проживающим как в городах, так и селах возможность поделиться своими мыслями и идеями с экспертами и политиками, а также обозначить проблемные места, которыми необходимо заняться.

”Мы собрали свыше 5100 предложения, часть из которых попала в нашу программу и предвыборную платформу”, — сказал Корб.

Сегодня народные встречи состояться в Вызу и Кристийне и по словам Михаила Корба, впереди ожидает еще 16 встреч, последняя их которых запланирована на январь будущего года.

”Учитывая, как хорошо жители Эстонии приняли такой форма встреч, не исключено, что мы продолжим их организовывать и в будущем”, — отметил Корб.

Центристская партия начала организовывать серию народных встреч в ноябре прошлого года. Тогда, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что партия всегда была связана с народом и всегда работала на благо жителей Эстонии, именно поэтому было принято решение, что программа партии должны быть составлена при активном участии жителей нашей страны.

”Мы хотим встретиться с жителями городов и сел по всей Эстонии. Хотим услышать мнения молодежи и пенсионеров, семейных людей и предпринимателей, чиновников и активных местных деятелей. Мы хотим встретиться со всеми, кому не безразлична Эстонии и будущее наших жителей”, — сказал тогда Юри Ратас.

В рамках 101 народной встречи обсуждаются в том числе вопросы, связанные с предпринимательством, социальной сферой, образованием, региональным развитием, безопасностью, а также темы, напрямую касающиеся местной жизни.

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