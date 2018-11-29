Центристская партия проведет сегодня 85-ю народную встречу

По словам генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба, к юбилею Эстонской Республики центристы хотели предложить жителям Эстонии, проживающим как в городах, так и селах возможность поделиться своими мыслями и идеями с экспертами и политиками, а также обозначить проблемные места, которыми необходимо заняться.

”Мы собрали свыше 5100 предложения, часть из которых попала в нашу программу и предвыборную платформу”, — сказал Корб.

Сегодня народные встречи состояться в Вызу и Кристийне и по словам Михаила Корба, впереди ожидает еще 16 встреч, последняя их которых запланирована на январь будущего года.

”Учитывая, как хорошо жители Эстонии приняли такой форма встреч, не исключено, что мы продолжим их организовывать и в будущем”, — отметил Корб.

Центристская партия начала организовывать серию народных встреч в ноябре прошлого года. Тогда, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что партия всегда была связана с народом и всегда работала на благо жителей Эстонии, именно поэтому было принято решение, что программа партии должны быть составлена при активном участии жителей нашей страны.