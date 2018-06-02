02.06.2018, 22:00

Центристская партия призывает брать кредиты для строительства четырехполосных дорог


rus.delfi.ee
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Ökodukt, Kose Aruvalla
Ökodukt, Kose Aruvalla Foto: Siim Solman

Совет уполномоченных Центристской партии опубликовал заявление, в котором они поддерживают строительство четырехполосных дорог в Эстонии. Читайте полный текст заявления.

Масштабное строительство магистральных дорог в Эстонии обсуждалось десятилетиями, однако эта работа до сих пор не завершена. Подобный подход должен закончиться, и эксперименты с человеческой жизнью должны остаться в прошлом. Водители, которые часто ездят в Тарту, Пярну или Нарву, хорошо знают, насколько привычными стали опаснейшие обгоны и дорожные ситуации, которые могут закончиться трагически. Нас в Эстонии слишком мало, чтобы позволить такому положению дел продолжаться.

В Эстонии в ближайшие годы необходимо построить четырехполосные дороги по маршрутам Таллинн-Тарту, Таллинн-Нарва и Таллинн-Пярну. В начале апреля правительство достигло соглашения о финансовой стратегии страны на следующие четыре года, в рамках которой найдено финансирование для участка Козе-Мяо на шоссе Таллинн-Тарту без необходимости сокращения других дорожных работ.

Развитие основных государственных шоссе должно быть приоритетом, и для достижения этой цели мы не должны бояться брать кредиты. Привлечение дополнительного капитала для экономически оправданных инвестиций внесет значительный вклад в обеспечение устойчивого экономического роста. Таким образом, использование кредита для строительства основных магистралей является выгодным решением и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. Мы говорим об инвестиции, которая принесет пользу нашим детям и внукам.

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Разумеется, практика прежнего правительства, где основные шоссе строились за счет других дорог, не должна продолжаться. 20 октября 2016 года была утверждена программа обслуживания государственных дорог на 2014-2020 годы, в рамках которой выделили дополнительные средства на строительство участка дороги Козе-Арду-Выыбу-Мяо, но значительно меньше, чем это было необходимо. Для обеспечения безопасности дорожного движения с большой плотностью на шоссе Таллинн-Тарту были определены объемы обслуживания дорожной сети, расходы на содержание дорог и ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого пострадало качество более мелких дорог.

Развитие государственной инфраструктуры имеет дополнительную ценность: строительство оживляет нашу экономику, уменьшаются временно-пространственные расстояния между городами, а безопасность дорожного движения растет. Мы приветствуем решение правительственной коалиции о запуске инвестиционной программы в области инфраструктуры стоимостью 135 млн. евро, в рамках которой в течение этого и последующих двух лет будут выделены большие средства на развитие наших основных шоссе и железных дорог. Например, дополнительные 44 млн. евро выделят на строительство шоссе Via Baltica по направлению Таллинн-Пярну. Кроме того, на шоссе Таллинн-Нарва планируется перенаправить 15 млн. евро для строительства дороги типа 2+2 на отрезке Ааспере-Хальяла. Это единственная часть дороги между Таллинном и Хальяла, не являющаяся четырехполосной. В текущем столетии на этом участке погибли 12 человек и пострадали еще 42.

Мы считаем важным, чтобы в этом году все партии Эстонии представили свое видение будущего основных дорожных магистралей нашей страны. Это позволит людям сделать свой осознанный выбор на предстоящих выборах в Рийгикогу 2019 года.

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