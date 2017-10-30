Центристская партия отказалась от идеи введения в Тарту бесплатного транспорта

Заключившая в Тарту коалиционное соглашение с выигравшей местные выборы Партии реформ Центристская партия отказалась от нескольких своих обещаний. Например, от идеи введения в городе бесплатного общественного транспорта.

Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили утренние новости ETV+, напомнив, что накануне представители двух политических сил подписали коалиционное соглашение, в котором закреплены основные положения об управлении студенческой столицей на ближайшие четыре года, передает rus.err.ee.

Реформисты получат посты мэра и трех вице-мэров. Центристам достанутся место председателя горсобрания и два кресла вице-мэров.

Руководить мэрией Тарту продолжит реформист Урмас Клаас, а центрист Ааду Муст, вероятно, станет новым председателем городского собрания.

В коалиционное соглашение вошли практически все предвыборные обещания Партии реформ, а центристам пришлось отказаться от нескольких обещаний: например, от бесплатного общественного транспорта и бесплатного школьного питания.